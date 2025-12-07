scorecardresearch
 
युवक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किए बच्चों के 26 अश्लील वीडियो, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

पीलीभीत में एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 26 चाइल्ड पॉर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ POCSO और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल से मिले साइबर टिपलाइन रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया है. पुलिस डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है और मामला साइबर सेल को सौंपा गया है.

सेहरामऊ से युवक गिरफ्तार (Photo: Representational )
सेहरामऊ से युवक गिरफ्तार (Photo: Representational )

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से संबंधित 26 वीडियो अपलोड किए जाने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल से मिली साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर उजागर हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया, जो सेहरामऊ उत्तर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी के नाम पर पंजीकृत पाया गया. आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को POCSO एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

पीलीभीत एसपी ने दिए जांच के आदेश

पीलीभीत के एसपी अभिषेक यादव ने शनिवार को कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच जारी है. उन्होंने बताया कि साइबर पोर्टल के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मामले में किसी भी प्रकार की चूक न हो.

एफआईआर के अनुसार, लखनऊ स्थित साइबर क्राइम मुख्यालय ने टिपलाइन रिपोर्ट को पीलीभीत पुलिस तक पहुंचाया. जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी ऋतिक शुक्ला द्वारा 28 अगस्त को वीडियो अपलोड किए गए थे. पुलिस ने इन सभी डिजिटल सबूतों को सुरक्षित कर अपने कब्जे में ले लिया है.

युवक का वीडियो अपलोड करने के आरोपों से इनकार 

इस मामले में कार्रवाई कर रहे इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने वीडियो अपलोड करने की बात से इंकार किया है. पुलिस ने उसके बयान को रिकॉर्ड करते हुए मामले को आगे की तकनीकी जांच के लिए साइबर सेल को ट्रांसफर कर दिया है.
 

