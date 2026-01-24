एक साल के मासूम ने शहीद पिता को दी मुखाग्नि, हापुड़ के कलेक्टर समेत अफसर भी भावुक होकर रो पड़े

जम्मू-कश्मीर में एक दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना का ट्रक भदरवाह-तंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर गहरी खाई में गिर गया. इस भीषण दुर्घटना में देश की सेवा करते हुए 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 गंभीर रूप से घायल हुए. शहीदों में हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटैल के रहने वाले रिंकल बालियान भी शामिल थे.

रिंकल बालियान का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की गई. इस दौरान एक साल का उनका बेटा अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए आगे आया.

सबसे भावुक पल तब आया, जब रिंकल के एक साल के मासूम बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. छोटे बच्चे को परिजन अपनी गोद में लेकर पहुंचे थे. गमगीन माहौल के बीच बच्चा रोए जा रहा था. इस हृदयविदारक दृश्य ने वहां मौजूद अधिकारियों और अन्य लोगों के दिल को झकझोर दिया.

मौके पर हापुड़ के कलेक्टर अभिषेक पांडे भी उपस्थित थे. जब उन्होंने यह दृश्य देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए. सेना के अधिकारी भी मौजूद थे. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ कलेक्टर भी भावुक होकर रो पड़े. गांव के लोगों, रिश्तेदारों और अधिकारियों सभी ने शहीद रिंकल बालियान को श्रद्धांजलि दी.

शहीद रिंकल बालियान के ससुर डॉ. मनवीर ने बताया कि हादसा जम्मू-कश्मीर में हुआ था, जिसमें उनके दामाद सहित अन्य जवान शहीद हो गए. डॉ. मनवीर ने कहा कि आज हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. उनका साहस और समर्पण हमेशा याद रहेगा. शहीद के मामा नीटू और अन्य रिश्तेदारों ने भी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. हापुड़ के ग्रामवासियों ने शहीद को अंतिम विदाई दी और उनके परिवार के लिए सांत्वना व्यक्त की.

