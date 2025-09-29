scorecardresearch
 

Feedback

धरोहर बनना चाहिए था पुश्तैनी मकान, लेकिन चला दिया बुलडोजर..' ओलंपियन शाहिद के भाइयों का झलका दर्द

पूर्व हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री से सम्मानित ओलंपियन स्व. मो. शाहिद का पुस्तैनी मकान सड़क चौड़ीकरण में तोड़ दिया गया. परिवार ने प्रशासन से शादी तक मोहलत और मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई तय समय पर हुई. मकान को धरोहर बनाने की मांग भी परिवार ने उठाई है.

Advertisement
X
ओलंपियन शाहिद के पैतृक घर पर चला बुलडोजर (File Photo: ITG)
ओलंपियन शाहिद के पैतृक घर पर चला बुलडोजर (File Photo: ITG)

वाराणसी में पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ड्रिबलिंग के जादूगर कहे जाने वाले ओलंपियन पद्मश्री स्वर्गीय मो. शाहिद के पुस्तैनी मकान पर रविवार को बुलडोजर चला. सड़क चौड़ीकरण के तहत PWD ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की. कुल 13 मकानों पर यह कार्रवाई हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मो. शाहिद के मकान की रही.

यह वही मकान है जहां से मो. शाहिद ने अपने जीवन की शुरुआत की थी. उनका परिवार इस मकान से गहरी यादें जोड़ता है. शाहिद का परिवार काफी पहले यहां से हट चुका था, लेकिन उनके बड़े भाई राजू और अन्य सदस्य अब भी यहीं रह रहे थे.

13 मकानों पर चला बुलडोजर 

सम्बंधित ख़बरें

Bulldozer action in Varanasi (Photo- ITG)
वाराणसी में पूर्व ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर पर चला बुलडोजर, क्यों प्रशासन ने की कार्रवाई? 
महान हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद की बेटी पीएम मोदी को देंगी टक्कर
महान हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद की बेटी पीएम मोदी को देंगी टक्कर 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने पूर्व हॉकी कप्तान मोहम्मद शाहिद के निधन पर शोक जताया 
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मोहम्मद शाहिद
शाहिद के इलाज के लिए 10 लाख देगा खेल मंत्रालय 
मोहम्मद शाहिद
हॉकी दिग्गज शाहिद की ड्रिब्लिंग स्किल का लोहा पाकिस्तान ने भी माना 

मो. शाहिद के भाई राजू ने बताया कि मकान पर स्टे है और कुल 9 हिस्सेदार हैं. इनमें से 6 ने मुआवजा ले लिया है, लेकिन उन्होंने शादी तक मोहलत और थोड़ा ज्यादा मुआवजा मांगा था. परिवार का कहना है कि उन्हें महज 35 लाख रुपये में जो हिस्सा मिलेगा, वह बहुत कम है.

प्रशासन से मांगा था समय 

राजू ने कहा कि उनके पास कहीं और रहने की जगह नहीं है और न ही पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है. मोइनुद्दीन, जो शाहिद के भाई हैं, उन्होंने कहा कि मकान को धरोहर घोषित किया जाना चाहिए था.  जब एक महीने का समय नहीं मिला तो धरोहर बनाने की उम्मीद कैसे करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement