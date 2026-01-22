scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कोशिश तो कर...', फ्लैश जलाकर मदद मांगता रहा बेबस युवराज, मौत से पहले का आखिरी Video

27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता का आखिरी वीडियो सामने आने के बाद इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस पूरी घटना का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि युवराज के पिता राजकुमार मेहता मौके पर मौजूद थे और अपनी आंखों के सामने बेटे को तड़पता देख रहे थे.

Advertisement
X
हादसे के बाद युवराज करीब दो घंटे तक मदद के लिए संघर्ष करते रहे. (Photo- ITG)
हादसे के बाद युवराज करीब दो घंटे तक मदद के लिए संघर्ष करते रहे. (Photo- ITG)

सेक्टर-150 के पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से जान गंवाने वाले 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता का आखिरी वीडियो सामने आने के बाद इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इसमें युवराज अपनी जिंदगी के लिए आखिरी जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में युवराज अपनी कार की छत पर बैठा दिखाई देता है, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर बार-बार इशारे करता है और मदद की गुहार लगाता है. सामने दमकल विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन घनी झाड़ियों, गहरे पानी और अंधेरे के कारण रेस्क्यू में देरी होती रही.

इस पूरी घटना का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि युवराज के पिता राजकुमार मेहता मौके पर मौजूद थे और अपनी आंखों के सामने बेटे को तड़पता देख रहे थे. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि एक व्यक्ति दमकलकर्मियों से बार-बार युवराज तक पहुंचने की गुहार लगा रहा है. रेस्क्यू टीम से कहा जाता है कि अंदर जाने की कोशिश तो करो. बताया जा रहा है कि ये युवराज के पिता थे, लेकिन कर्मचारी यह कहते नजर आते हैं कि पानी में उतरने में झाड़ियां और गहराई बड़ी बाधा बन रही है. 

बता दें कि 16-17 जनवरी की रात युवराज गुरुग्राम से अपने घर लौट रहे थे. घने कोहरे के बीच सेक्टर-150 में एक तीखे मोड़ पर उनकी कार सड़क से सीधे एक गहरे, पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी. यह गड्ढा एक निर्माणाधीन साइट के पास कई सालों से खुला और बिना बैरिकेडिंग के पड़ा था. हादसे के बाद युवराज करीब दो घंटे तक मदद के लिए संघर्ष करते रहे.

सम्बंधित ख़बरें

लोगों के बजट से बाहर होता घर
क्या सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं 3BHK घर, 20 लाख की सैलरी भी पड़ी कम
Yuvraj case : 2 more arrested
युवराज मौत मामला: ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 3 बिल्डर अरेस्ट, 2 फरार
ग्रेटर नोएडा में नाले दे रहे मौत को न्यौता
नोएडा: युवराज की मौत के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार, 'डेथ स्पॉट' दे रहे हादसों को न्योता
Noida Software Engineer Death Case
नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में BJP विधायक ने CM योगी को लिखा पत्र
Engineer death in Noida sector 150 due to system failure
'कोश‍िश तो करो...', सामने आया इंजीनियर युवराज के रेस्क्यू का Video
Advertisement

वीडियो में कैद हुआ मौत से संघर्ष

आखिरी वीडियो से साफ है कि युवराज उस वक्त ज़िंदा थे और खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे. वह कार के ऊपर बैठकर मोबाइल की फ्लैश लाइट से रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे रहे थे. बचावकर्मी युवराज की तरफ रस्सी भी फेंकते हैं, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाती. बचावकर्मियों के पास संसाधनों की कमी के चलते युवराज को समय पर सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका. और देखते ही देखते कार गहरे पानी में समा गई और इसे ऊपर बैठे युवराज की डूबकर मौत हो गई.

इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन और बिल्डरों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में सामने आया है कि जिस प्लॉट में यह गड्ढा बना, वहां वर्षों से पानी भरा हुआ था. न तो बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड और न ही रोशनी की कोई व्यवस्था. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी यहां हादसे हो चुके थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

यहां भी देखें युवराज का आखिरी वीडियो-

बिल्डरों पर दर्ज हो चुकी FIR

युवराज की मौत के बाद पुलिस ने कई बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. अब तक एमजेड विज़टाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार समेत कई बिल्डरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए नोएडा अथॉरिटी से जवाब तलब किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है. नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया है और एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया जा चुका है.

Advertisement

बिल्डर के ऑफिस हुए सील

नोएडा पुलिस ने बिल्डर अभय कुमार और निर्मल कुमार के दफ्तर सील कर दिए हैं. पुलिस के अनुसार, अभियुक्त अभय कुमार पुत्र विक्रमलाल, जो एमजेड विश टाउन के डायरेक्टर एवं बेस्ट टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं, का कार्यालय नोएडा सेक्टर-62 स्थित बिल्डिंग टावर-ए, सातवीं मंजिल, 174-बी में पाया गया, जिसे सील कर दिया गया है. अभय कुमार का पता 29/401, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, दिल्ली बताया गया है. वहीं, लोटस ग्रीन टाउन के बिल्डर निर्मल कुमार (निर्मल सिंह) के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनका कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नंबर-18, छठी मंजिल, सेक्टर-126, नोएडा को सील किया गया है. 

चश्मदीद ने लगाए थे गंभीर आरोप

इस पूरी घटना के चश्मदीद मनिंदर ने शुरुआती दिनों में मीडिया के सामने दावा किया था कि हादसे के बाद करीब दो घंटे तक पुलिस, दमकल और SDRF की टीमें युवराज को बचाने के लिए पानी में नहीं उतरीं. मनिंदर ने अपने शुरुआती बयान में बताया था, "जब मैं पहुंचा, तो पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF सब मौजूद थे. लोग बहुत थे, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था. एजेंसियों के पास संसाधनों की कमी नहीं थी. नाव थी, सेफ्टी जैकेट थी, सौ मीटर तक रस्सियां थीं. फिर भी कोई नाले में उतरने को तैयार नहीं था. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का कहना था कि नाले में सरिया है, अंदर गए तो फंस सकते हैं."

Advertisement

हालांकि चश्मदीद ने बाद में अपना बयान बदल दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement