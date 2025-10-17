लुधियाना से आगरा जा रही बस में यमुना एक्सप्रेस-वे पर लगी आग... बाल-बाल बची यात्रियों की जान

यमुना एक्सप्रेस-वे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब लुधियाना से आगरा जा रही एक बस में अचानक आग लग गई. बस में आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे.

घटना ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के पास यमुना एक्सप्रेसवे के 8 किलोमीटर माइलस्टोन पर हुई. बस की छत पर रखे सामान में अचानक आग भड़क उठी, जो कुछ ही मिनटों में तेज लपटों में बदल गई. आग फैलने से पहले सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया.

आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई. फायर टेंडर की मदद से कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया. हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, और पुलिस तथा फायर विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: जयपुर-अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग के बाद कई धमाके

इस घटना के दौरान यमुना एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने बताया कि आग की जांच के बाद ही घटना की सही वजह सामने आएगी. वहीं, यात्रियों ने बताया कि जैसे ही आग की लपटें देखीं, वे तुरंत बाहर निकल आए.

Advertisement

अधिकारियों ने कहा कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. आग लगने के कारणों की पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. ग्रेटर नोएडा पुलिस और फायर ब्रिगेड ने सभी यात्रियों का धन्यवाद किया कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से बस से बाहर निकले और आग को फैलने से पहले नियंत्रण में मदद की. घटना के दौरान बस की छत पर उठती हुई लपटें और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाते हुए देखी जा सकती हैं. यात्रियों की सतर्कता और पुलिस-फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई ने बड़े नुकसान को टाल दिया.

---- समाप्त ----