जयपुर-अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग के बाद कई धमाके

जयपुर-अजमेर हाईवे पर 7 अक्टूबर को सावरदा पुलिया के पास एक भीषण हादसा हुआ है. मौजमाबाद इलाके में गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लग गई. यह हादसा दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर के बाद हुआ.

टक्कर के कारण गैस से भरा टैंकर पलट गया है. आग लगने के बाद मौके पर लगातार तेज धमाके हो रहे हैं. पुलिस और दमकल की कई गाड़ियाँ घटनास्थल पर मौजूद हैं.

बताया जा रहा है कि यह हादसा दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर के बाद हुआ, जिसके बाद एक ट्रक में आग लग गई. आग लगने के कारण गैस के सिलेंडर से भरा टैंकर भी पलट गया, जिससे लगातार तेज धमाके हो रहे हैं. आसपास के वाहनों के चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है. आग से निकला धुएं का गुबार काफी दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है.

मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां...

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. दूदू, बगरू और किशनगढ़ से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने हाईवे पर यातायात को रोक दिया है. पुलिस और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं.

