scorecardresearch
 

Feedback

जयपुर-अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग के बाद कई धमाके

जयपुर-अजमेर हाईवे पर हुए हादसे के बाद धुएं का गुबार दूर-दूर तक नजर आया. आसपास के वाहनों के आग की चपेट में आने की आशंका जताई गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं.

Advertisement
X
हादसे बाद दूर-दूर तक आग के गुबार नजर आए (Photo: ITG)
हादसे बाद दूर-दूर तक आग के गुबार नजर आए (Photo: ITG)

जयपुर-अजमेर हाईवे पर 7 अक्टूबर को सावरदा पुलिया के पास एक भीषण हादसा हुआ है. मौजमाबाद इलाके में गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लग गई. यह हादसा दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर के बाद हुआ. 

टक्कर के कारण गैस से भरा टैंकर पलट गया है. आग लगने के बाद मौके पर लगातार तेज धमाके हो रहे हैं. पुलिस और दमकल की कई गाड़ियाँ घटनास्थल पर मौजूद हैं. 

बताया जा रहा है कि यह हादसा दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर के बाद हुआ, जिसके बाद एक ट्रक में आग लग गई. आग लगने के कारण गैस के सिलेंडर से भरा टैंकर भी पलट गया, जिससे लगातार तेज धमाके हो रहे हैं. आसपास के वाहनों के चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है. आग से निकला धुएं का गुबार काफी दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

मृतक पिंटू गुर्जर का भाई. (Photo: Screengrab)
'अपने हाथ से भाई की बॉडी बाहर निकाली', जयपुर अग्निकांड का प्रत्यक्षदर्शी बोला 
Jaipur SMS Fire
कोई आगरा से आया था तो कोई एक्सीडेंट से बचकर... SMS अस्पताल अग्निकांड में चली गई जान 
Jaipur Hospital Fire: 8 Deaths, Serious Questions Raised About Negligence
जयपुर के SMS अस्पताल आग्निकांड का पूरा विश्लेषण 
जयपुर SMS हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड, अस्पताल प्रशासन पर बड़ा आरोप 
Lathi-Charge on Congress Workers, Stone-Pelting Erupts
बीकानेर कलेक्टर कार्यालय में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पत्थरबाजी से अफरा-तफरी 

मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां...

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. दूदू, बगरू और किशनगढ़ से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने हाईवे पर यातायात को रोक दिया है. पुलिस और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement