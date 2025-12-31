scorecardresearch
 
'मेरे प्रेमी को पहले भैया कहती थी, अब बाबू बोलती है...' कानपुर में एक लड़की ने दूसरी को बाल खींच-खींचकर पीटा Video

कानपुर एक लड़के को लेकर दो लड़कियों में जमकर मारपीट हो गई. ये लड़का उनमें से एक लड़की का प्रेमी है, और दूसरी लड़की उसे पहले भैया बुलाती थी अब बाबू कहने लगी. इसी बात से नाराज पहली लड़की ने दूसरी को बीच सड़क पर गिराकर पीट दिया. वह बाल पकड़कर घसीटती है, 11 बार थप्पड़ मारती है और दो बार लात चलाती है. पुलिस के मुताबिक वीडियो संज्ञान में है, लेकिन अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है.

एक लड़के का लेकर दो लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई (Photo: Screengrab)
'मेरे प्रेमी को तो तू पहले भैया कहती थी, अब बाबू क्यों बोलती है बता...' यह कहते हुए कानपुर में एक लड़की दूसरे को बीच स़ड़क पर गिरा-गिराकर मारती है. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वह कभी बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटती है, तो कभी थप्पड़ों और लातों से पीटती है. मार खाने वाली लड़की लगातार खुद को बचाने की गुहार लगाती नजर आती है, लेकिन मारपीट करने वाली रुकने का नाम नहीं लेती. इस दौरान वह गुस्से में कई बार चिल्लाती है तूने मेरे प्रेमी को बाबू कहा क्यों ?

बताया जा रहा है कि यह मारपीट कानपुर के यशोदा नगर बाईपास की है. वीडियो में दिख रही दबंग लड़की बर्रा इलाके की बताई जा रही है. करीब एक मिनट के इस वीडियो में वह युवती कम से कम 11 थप्पड़ मारती है, दो बार लात चलाती है और बाल पकड़कर दूसरी लड़की को सड़क पर घसीटती है. आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहते हैं, कोई बीच-बचाव करता हुआ नजर नहीं आता.

जानकारी के अनुसार, दोनों युवतियों के बीच विवाद की जड़ एक लड़का है. मारपीट करने वाली लड़की का आरोप है कि जिस युवक से उसका प्रेम संबंध है, उसी युवक को पीड़ित युवती भी प्रपोज कर रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया. वीडियो में बार-बार यही बात दोहराई जाती है कि पहले ‘भैया’ कहने वाली अब ‘बाबू’ कह रही है, जो झगड़े की मुख्य वजह बताई जा रही है. हालांकि, यह पूरा मामला अभी तक आरोप-प्रत्यारोप के स्तर पर ही है. किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, न ही पुलिस के पास अभी तक घटना से जुड़ी ठोस जानकारी पहुंची है. इसके बावजूद वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.

पुलिस तक पहुंचा वायरल वीडियो

इस मामले में पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में है. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो में दिख रही लड़कियां कौन हैं और फिलहाल कहां हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि यदि कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी जांच करने की बात कह रही है कि वीडियो कब का है और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस मामले में सार्वजनिक शांति भंग करने या किसी अन्य धाराओं के तहत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा सकती है.

---- समाप्त ----
