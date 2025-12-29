मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से मां-बेटों की जिंदा जलकर मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार को एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया. यह हादसा वसुंधरा रेजिडेंसी कॉलोनी में स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल पर हुआ.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम नई मंडी थाना क्षेत्र में मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. आग बुझाने के दौरान दूसरी मंजिल से तीन शव बरामद किए गए.

वसुंधरा रेजिडेंसी में भीषण आग, मां-बेटों की मौत

मृतकों की पहचान अमित गौर (50), उनके भाई नितिन गौर (45) और उनकी मां सुशीला (68) के रूप में हुई है. हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस के मुताबिक, जिस मकान में आग लगी, उसके दूसरी मंजिल पर मृतक परिवार रह रहा था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग के दौरान दो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर फट गए, जिससे आग ने भयावह रूप ले लिया. मौके से एक अंगीठी (पोर्टेबल चूल्हा) भी बरामद की गई है, जिससे आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

एलपीजी सिलेंडर फटने से भड़की आग

पुलिस ने बताया कि मृतक अमित गौर सहारनपुर में कानूनगो के पद पर तैनात थे. वह मूल रूप से शामली जिले के निवासी थे और मुजफ्फरनगर में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे.

हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि परिवार को बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है.

