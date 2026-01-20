बहू ने लगाया ऐसा आरोप... बदनामी का दाग नहीं झेल सका ससुर, ट्रेन के सामने कूदकर दी जान

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया. जिसके बाद सूचना पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. वहीं बताया जा रहा है कि मृतक के छोटे बेटे की बहू ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. जिससे आहत होकर बदनामी के डर से उसने ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

और पढ़ें

ट्रेन के सामने कूदकर दी जान

दरसअल, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मौहल्ला हाजीपुर निवासी एक 55 वर्षीय इस्तकार नाम के व्यक्ति ने सोमवार को अपने घर के पास स्थित रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जहां पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया तो वहीं मृतक व्यक्ति इस्तकार के इस खौफनाक कदम से परिवार में कोहराम मच गया.

पति पर तीन तलाक और ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप

जानकारी के मुताबिक मृतक इस्तकार के छोटे बेटे राजा का कुछ समय पूर्व खतौली निवासी नाजमा के साथ निकाह हुआ था. लेकिन कुछ दिनों बाद ही नाजमा ने अपने पति राजा पर तीन तलाक और ससुर मृतक इस्तकार पर सिविल लाइन थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके चलते समाज में बेज्जती से आहत होकर इस्तकार ने डिप्रेशन के चलते ये खौफनाक कदम उठाते हुए ट्रेन के सामने कूद कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली.

Advertisement

इस मामले को लेकर अब पुलिस भी हर बिंदू पर जांच पड़ताल में जुट गई है. इसकी जानकारी देते हुए सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि एक इस्तकार नाम के शख्स की ट्रेन के सामने आने से मृत्यु हो गई है. पुलिस वहां पहुंची और पंचायतनामे की कार्रवाई कर रही है.

4-5 दिन पहले आए थे बहू के मायके वाले

मृतक के पड़ोसी मोहम्मद मुंतजिर की माने तो मोहम्मद इस्तर साहब काफी भले आदमी थे. काफी सज्जन मिलनसार आदमी थे. अभी लगभग 2 वर्ष पूर्व उनके छोटे लड़के की शादी हुई थी. उसके ससुराल वाले अभी चार-पांच दिन पहले घर पर आए थे. मियां बीवी में कोई कहासुनी हो गई थी. वह लोग बेटी को लेकर चले गए और यहां थाना सिविल लाइन में तहरीर वगैरह दी. इन पर मुकदमा करा दिया. उसमें संगीन धारा लगवाई गई जैसे ससुर ने मुझसे छेड़छाड़ की है. जबकि ऐसा कुछ नहीं है. मोहल्ले का हर आदमी यहां उसकी गवाही दे सकता है. क्योंकि ऐसा सज्जन आदमी पूरे हाजीपुर में शायद कोई हो. इससे वह डिप्रेशन में थे. उन्होंने कहा- परसों से क्योंकि इनको बार-बार टॉर्चर किया जा रहा था. फोन किया जा रहा था कि तुमसे 30 लाख लेंगे नहीं तो पूरे परिवार को जेल करा देंगे. इसी वजह से इन्होंने यह कदम उठाया है.

---- समाप्त ----