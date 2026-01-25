मुरादाबाद: 'धर्म बदलना चाहती थीं मुस्लिम सहेलियां, जबरन पहनाया बुर्का, नॉनवेज खाने को बोलतीं', हिंदू लड़की के गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां एक हिंदू छात्रा ने अपनी पांच मुस्लिम सहेलियों पर जबरन बुर्का पहनाने और धर्मांतरण का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर आगरा हाईवे पर स्थित बिलारी कस्बे की है.

पांच मुस्लिम और एक हिंदू छात्रा दोस्त

मामला बिलारी से करीब 2 किलोमीटर दूर सहसपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज से जुड़ा है. यहां साइंस ग्रुप में पढ़ने वाली छह छात्राओं का एक ग्रुप है, जिसमें पांच मुस्लिम और एक हिंदू छात्रा शामिल हैं. सभी छात्राएं स्कूल में सहेली होने के साथ-साथ केमिस्ट्री की कोचिंग भी एक साथ जाती थीं और करीब डेढ़ साल से सहेली बताई जा रही हैं.

कोचिंग क्लास के बाहर जबरन बुर्का पहनाया

आरोप है कि 20 दिसंबर को कोचिंग क्लास के बाहर छात्रा को उसकी सहेलियों ने जबरन बुर्का पहनाया. यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई FIR

पीड़िता के भाई ने इस मामले में बिलारी थाने में FIR दर्ज कराई है. शिकायत में जबरन बुर्का पहनाने, धर्मांतरण की कोशिश और मानसिक दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और सभी बयानों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

'बुर्का पहन ले अच्छी लगेगी'

पीड़िता ने बताया, 'उन्होंने मुझसे कहा कि बुर्का पहन ले अच्छी लगेगी. वीडियो साहू गंज कॉलोनी की है, हम वहां पर कोचिंग पढ़ने जाते हैं और उस दिन हमारी कोचिंग की छुट्टी थी तो लड़कियां हमें पीछे वाली गली में जबरदस्ती बुर्का पहना रही थी. वह लड़कियां साथ में कोचिंग भी पढ़ती हैं और स्कूल में भी पढ़ती हैं.

'धर्मांतरण करने के लिए बोलती थीं'

पीड़ित लड़की ने बताया, 'वह लड़कियां हमसे धर्मांतरण करने के लिए बोलती थीं, हमसे कहती थीं कि तुम मुस्लिम बन जाओ, बुर्का पहन लो और कहती थीं कि हमारा मुस्लिम धर्म अच्छा है, हमारे धर्म में आ जाओ. उन मुस्लिम लड़कियों में से एक लड़की मेरी फ्रेंड थी और बाकी की लड़कियां उसकी फ्रेंड थी. उनमें से अलीहा नाम की लड़की जो अपने बैग में पहले से ही बुर्का रखकर लाई थी. मुझे बोलती थी कि मेरी फ्रेंड्स से दोस्ती कर ले यह चारों बहुत अच्छी हैं.'

'लड़कियां पहले भी बोलती थी कि बुर्का पहना कर'

लड़की ने आगे बताया, 'मुझे वह लड़कियां पहले भी बोलती थी कि बुर्का पहना कर, तुझ पर अच्छा लगेगा और मुझसे जबरदस्ती नॉनवेज खाने के लिए भी बोलती थी, लेकिन हमारे धर्म में नॉनवेज खाना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए मैं मना कर देती थी.'



लड़की ने बताया, 20 दिसंबर की यह घटना है और उससे पहले भी यह लोग मुझे एक कैफे लेकर गए थे जिसका नाम था 'क्राउन फैमिली कैफे'. वहां पर ये लड़कियां वेटर्स की जगह खुद खाना लेने गई थीं और मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे उस खाने में कुछ मिलकर खिलाया था, क्योंकि तब से ही मेरा मन अजीब सा है, यह लड़कियां जैसा कहती मैं वैसा ही कर देती थी. क्या पता यह लोग आगे क्या करते मेरे साथ, मेरा दिमाग उनके कंट्रोल ने रहता था, मैंने अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया था.

क्या बोले SDM?

इस मामले में एसडीएम को साहूकुंज के लोगों ने 13 जनवरी को ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र-छात्राओं के आचरण के बारे में जिक्र किया था, हालांकि इस वीडियो के बारे में उन्होंने ज्ञापन में जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मांग की थी कि इस तरीके की हरकतें ना हो.

