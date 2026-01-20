भरी पंचायत में प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी पत्नी, पति ने करवा दी शादी, बच्चों ने लिया ये फैसला

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. दरअसल, यहां दो बच्चों की मां ने पंचायत की मौजूदगी में अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लिया, जबकि इस दौरान उसका पति भी मौके पर मौजूद रहा.

आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रमगढ़ा गांव निवासी आशीष तिवारी ने बीते शनिवार की रात अपनी पत्नी पिंकी को उसके प्रेमी अमित शर्मा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ लिया था. इस घटना के बाद आशीष ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी अमित शर्मा को थाने ले गई.

इसके बाद गांव में दिनभर पंचायत चलती रही. पंचायत के दौरान पत्नी पिंकी अपने प्रेमी अमित शर्मा के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही और पति के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया. काफी समझाने-बुझाने के बावजूद वह अपने फैसले पर कायम रही.

बताया गया कि आशीष तिवारी और पिंकी की शादी वर्ष 2016 में हुई थी. दोनों के दो बेटे हैं, जिनमें बड़ा बेटा 7 वर्ष और छोटा बेटा 4 वर्ष का है. इन दोनों बच्चों ने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और पिता के साथ रहने की इच्छा जताई.

पंचायत में सामाजिक सहमति बनने के बाद आशीष तिवारी ने अपनी पत्नी पिंकी की शादी उसके प्रेमी अमित शर्मा के साथ अमरगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में करवा दी. इस दौरान दोनों पक्षों के लोग भी मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि अमित शर्मा थाना दिलीपपुर क्षेत्र के मीसिद्धीपुर गांव का निवासी है.

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. गांव से लेकर आसपास के इलाकों में यह मामला लोगों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है. फिलहाल, पिंकी अपने प्रेमी के साथ चली गई है.

