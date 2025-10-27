scorecardresearch
 

रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, एक के बाद एक फटे चार सिलिंडर... मुरादाबाद अग्निकांड में महिला की मौत

मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट और उसके ऊपर बने मकान में भीषण आग लग गई. आग चार गैस सिलेंडर फटने से फैल गई. दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. घटना के वक्त रेस्टोरेंट में 15-16 लोग मौजूद थे, जिनमें एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है.

रेस्टोरेंट में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. (Photo- X)
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जो देखते-देखते ऊपर के मकान तक फैल गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसकर घायल हो गए. बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद चार गैस सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क उठी.

मुरादाबाद जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुनैद असारी ने बताया, ""कुल सात मरीज़ यहां लाए गए थे. उनमें से एक, 56 वर्षीय माया को मृत अवस्था में लाया गया था... बाकी मरीजों की हालत स्थिर है..." फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की सूचना रात करीब 10 बजे मिली. मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं.

मुरादाबाद के चीफ फायर ऑफिसर राजीव कुमार पांडेय ने बताया, "हमें रात करीब 10 बजे कॉल मिली कि क्लार्क्स इन होटल के सामने बने एक रेस्टोरेंट में आग लगी है.  शुरुआत में दो फायर टेंडर भेजे गए, लेकिन चार सिलेंडर फटने से आग बहुत ज्यादा फैल गई. सात दमकल गाड़ियां मौके पर हैं और और भी बुलाई जा रही हैं."

ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को मुश्किल से सुरक्षित निकाला गया

फायर ऑफिसर ने बताया कि ऊपरी मंजिल पर कई लोग फंसे हुए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया. उन्होंने कहा, "हमने करीब 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें चार महिलाएं, दो बच्चे और एक कुत्ता शामिल हैं." उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है.

आग लगने के वक्त रेस्टोरेंट में 15-16 लोग मौजूद थे

मुरादाबाद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया, "यह घटना कटघर थाना क्षेत्र की है. आग लगने के समय रेस्टोरेंट में करीब 15-16 लोग मौजूद थे. सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी, लेकिन बाद में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है."

