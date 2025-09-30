मुरादाबाद: इंस्टाग्राम विवाद में बजरंग दल के नेता की हत्या, परिचित से बात करने के दौरान मारी गई गोली

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र के बलदेवपुरी में रविवार रात बजरंग दल नेता और इंटर कॉलेज के छात्र शोभित ठाकुर उर्फ भूरा (16) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस के मुताबिक मृतक शोभित ठाकुर, मोहल्ला सूरज नगर निवासी घनश्याम ठाकुर का बेटा था और श्यामो देवी इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा का छात्र था. उसे बजरंग दल में खंड संयोजक की जिम्मेदारी भी मिली थी.

इंस्टाग्राम विवाद को लेकर की गई हत्या

करीब चार महीने पहले मोहल्ले के ही युवक अविनाश से इंस्टाग्राम पर लड़की को लेकर हुई टिप्पणी के बाद विवाद हुआ था. तब मोहल्ले के लोगों ने मामला शांत करा दिया था. लेकिन अविनाश ने इसे रंजिश बना लिया. पुलिस का कहना है कि इसी विवाद के चलते शोभित को साजिशन निशाना बनाया गया.

रविवार रात शोभित अपने परिचित युवकों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी आरोपियों अक्कू, जतिन और रोहित ने उसे गोली मार दी. गोली लगते ही शोभित की मौके पर ही मौत हो गई. सभी आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए.

परिजनों और संगठन का आरोप

मृतक के चचेरे भाई प्रिंस का आरोप है कि अक्कू, जतिन और रोहित ने साजिश रचकर शोभित की हत्या की. उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले आरोपी अक्कू के दोस्त अविनाश के साथ भी शोभित का विवाद हुआ था. हत्या की खबर फैलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता कटघर थाने पहुंच गए. उन्होंने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक

इस दौरान पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. मौके पर तनाव का माहौल बन गया, हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत कराया गया. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच पुराना विवाद था. उसी रंजिश के चलते योजना बनाकर हत्या को अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं.

