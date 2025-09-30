scorecardresearch
 

Feedback

मुरादाबाद: इंस्टाग्राम विवाद में बजरंग दल के नेता की हत्या, परिचित से बात करने के दौरान मारी गई गोली

मुरादाबाद में एक 16 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या को अंजाम आपसी विवाद के चलते दिया गया. मृतक छात्र बजरंग दल का नेता भी था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
मृतक शोभित ठाकुर. (Photo: Jagat Gautam/ITG)
मृतक शोभित ठाकुर. (Photo: Jagat Gautam/ITG)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र के बलदेवपुरी में रविवार रात बजरंग दल नेता और इंटर कॉलेज के छात्र शोभित ठाकुर उर्फ भूरा (16) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस के मुताबिक मृतक शोभित ठाकुर, मोहल्ला सूरज नगर निवासी घनश्याम ठाकुर का बेटा था और श्यामो देवी इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा का छात्र था. उसे बजरंग दल में खंड संयोजक की जिम्मेदारी भी मिली थी. 

इंस्टाग्राम विवाद को लेकर की गई हत्या

करीब चार महीने पहले मोहल्ले के ही युवक अविनाश से इंस्टाग्राम पर लड़की को लेकर हुई टिप्पणी के बाद विवाद हुआ था. तब मोहल्ले के लोगों ने मामला शांत करा दिया था. लेकिन अविनाश ने इसे रंजिश बना लिया. पुलिस का कहना है कि इसी विवाद के चलते शोभित को साजिशन निशाना बनाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Police Arrest
गोंडा: ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा, 11वीं के छात्र ने की थी हत्या, वजह कर देगी हैरान 
TWO CRIMINALS INJURED DURING JOINT OPERATION BETWEEN POLICE & CIA
बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर चली गोलियां, डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के आरोपी घायल  
देर रात बार में कर रहे थे डांस. (Photo: Screengrab)
चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पार्टी में बार डांसर के साथ झूमने का वीडियो वायरल 
लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे. (Photo: ITG)
PAK हैंडलर्स से संपर्क, लागू करना चाहते थे शरीयत कानून... UP ATS के हत्थे चढ़े चार संदिग्ध 
Record 2.29 lakh candidates appear for West Bengal teacher recruitment exam
प्रयागराज में 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित यूपी-पीजीटी परीक्षा फिर हुई रद्द, जानें वजह 

यह भी पढ़ें: एक तरफ कांग्रेस नेता का मर्डर, दूसरी ओर नाबालिगों का 'खूनी' खेल... 24 घंटे में दो कत्ल की वारदातों से दहली दिल्ली

रविवार रात शोभित अपने परिचित युवकों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी आरोपियों अक्कू, जतिन और रोहित ने उसे गोली मार दी. गोली लगते ही शोभित की मौके पर ही मौत हो गई. सभी आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए.

परिजनों और संगठन का आरोप

Advertisement

मृतक के चचेरे भाई प्रिंस का आरोप है कि अक्कू, जतिन और रोहित ने साजिश रचकर शोभित की हत्या की. उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले आरोपी अक्कू के दोस्त अविनाश के साथ भी शोभित का विवाद हुआ था. हत्या की खबर फैलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता कटघर थाने पहुंच गए. उन्होंने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक

इस दौरान पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. मौके पर तनाव का माहौल बन गया, हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत कराया गया. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच पुराना विवाद था. उसी रंजिश के चलते योजना बनाकर हत्या को अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement