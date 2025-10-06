scorecardresearch
 

मुरादाबाद: बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर, 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली

मुरादाबाद में पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित ठाकुर की हत्या के मामले में फरार चल रहे चार बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है. चारों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि वे शहर से भागने की फिराक में थे.

मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में चार बदमाशों को गिरफ्तार किया (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. चारों के पैर में गोली लगी है. पकड़े गए बदमाश बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के हत्या के मामले में फरार चल रहे थे. फिलहाल, पुलिस की गोली से घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आइए जानते हैं मामला...

दरअसल, बीते 29 सितंबर को बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.बीती रात इस वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में चारों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शोभित ठाकुर की गोली मारकर हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी थी. रविवार को सूचना मिली कि आरोपी शहर से फरार होने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया. 

एसपी सिटी के अनुसार, अलग-अलग जगहों पर दो मुठभेड़ हुईं- पहली कल्याणपुर क्षेत्र में, जहां दो आरोपियों को घायलावस्था में पकड़ा गया. दूसरी मुठभेड़ कटघर थाना क्षेत्र के गोट गांव के पास हुई, जिसमें दो अन्य आरोपी घायल हुए. चारों आरोपियों पर ₹25-25 हजार का इनाम घोषित था. 

आरोपियों की पहचान अविनाश, रोहित, अक्कू और जतिन के रूप में हुई है. जांच में सामने आया है कि मृतक शोभित ठाकुर से आरोपी अविनाश का विवाद हुआ था. इसी रंजिश में अविनाश ने अक्कू से शोभित को गोली मारने के लिए कहा, जिसके बाद अक्कू ने तमंचे से गोली चला दी थी. फिलहाल, चारों आरोपियों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है. 

