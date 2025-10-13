टीम को जिताकर खुद जिंदगी की जंग हार गया गेंदबाज, आखिरी गेंद फेंकते ही पिच पर हो गई मौत- VIDEO

मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक में आयोजित एक क्रिकेट मैच के दौरान उस समय मातम पसर गया, जब आखिरी गेंद फेंकते ही गेंदबाज की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना बिलारी स्थित शुगर मिल के मैदान की है. बताया जाता है कि जहां यूपी वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से टूर्नामेंट आयोजित किया गया था.

रविवार को खेले गए इस मुकाबले में मुरादाबाद और संभल की टीमें आमने-सामने थीं. मुरादाबाद की टीम पहले बल्लेबाजी कर चुकी थी, जिसके बाद संभल की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी. आखिरी चार गेंदों में 14 रन की जरूरत थी. मुरादाबाद की ओर से तेज गेंदबाज अहमर खान ने बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए रोमांचक ओवर डाला और अपनी टीम को 11 रन से जीत दिला दी.

आखिरी गेंद फेंकते ही हुई मौत

जैसे ही अहमर खान ने मैच की अंतिम गेंद फेंकी, अचानक उनकी सांसें लड़खड़ाने लगीं. वह मैदान पर ही बैठ गए और कुछ ही पल बाद पिच पर लेट गए. साथी खिलाड़ियों ने घबराकर तुरंत उन्हें संभाला और वहां मौजूद डॉक्टर ने मैदान पर ही CPR देना शुरू किया. कुछ देर के लिए हलचल दिखी, जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अहमर खान को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया. मैच जीतने की खुशी मातम में बदल गई. साथी खिलाड़ी और दर्शक भी स्तब्ध रह गए. बताया जा रहा है कि अहमर खान मुरादाबाद की स्थानीय टीम के अनुभवी गेंदबाज थे और कई वर्षों से वेटरन्स क्रिकेट में सक्रिय थे. टूर्नामेंट आयोजकों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है.



