scorecardresearch
 

Feedback

VIDEO: हार्ट अटैक से तड़पता रहा कर्मचारी, मदद के बजाय मोबाइल चलाता रहा मालिक... हुई मौत

आगर मालवा जिले में दुकान पर काम करने के दौरान एक कर्मचारी को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कर्मचारी कुर्सी पर बैठकर दर्द से तड़प रहा है. जबकि दुकान मालिक उसकी मदद करने के बजाय कुर्सी पर बैठा रहता है.

Advertisement
X
दुकान पर हार्ट अटैक से कर्मचारी की मौत. (Photo: Screengrab)
दुकान पर हार्ट अटैक से कर्मचारी की मौत. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक कर्मचारी को दुकान पर काम करने के दौरान हार्ट अटैक आ गया. जिससे वह दुकान की कुर्सी पर बैठ गया. लेकिन समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई. अगर समय पर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, तो शायद उसकी जान भी बच जाती. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि हार्ट अटैक के बाद कर्मचारी तड़प रहा है. जबकि दुकान का मालिक अपनी कुर्सी से उठा तक नहीं और आराम से बैठकर मोबाइल चलाता रहा. 

दिल दहला देने वाली ये घटना आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र की है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि न केवल एक कर्मचारी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा, बल्कि कार्य स्थलों पर जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है. क्योंकि 6 मिनट लंबे इस वीडियो में एक कर्मचारी रोज़ की तरह काम में जुटा हुआ था. तभी वह अचानक अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: खरगोन में पति के साथ गरबा डांस कर रही महिला को आया हार्ट अटैक! सामने आया Video

सम्बंधित ख़बरें

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी.(Photo: Representational)
बेटे के फॉर्म पर सिग्नेचर करने स्कूल पहुंचे पिता की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में मातम 
6वीं में पढ़ती थी नक्षिता पटेल.(File Photo: ITG)
MP: स्कूल में लंच के बाद खेलते हुए गिरी 11 साल की नक्षिता, हार्ट अटैक से तोड़ा दम 
agar malwa heart attack
आगर मालवा: दुकान में हार्ट अटैक से कर्मचारी की मौत 
कपड़े उतारकर युवक की पिटाई करते पुलिसवाले. (Photo: Screengrab)
भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से DSP के साले की मौत, दो कांस्टेबल निलंबित- Video 
EXCLUSIVE: Mobile drug testing labs worth millions are battling in the bushes.
जहरीले सिरप से 22 बच्चों की मौत, कबाड़ में सड़ रही मोबाइल टेस्टिंग लैब 

तड़पता रहा कर्मचारी, आराम से फोन चलाता रहा मालिक

कुछ ही पलों में उसके शरीर में बेचैनी और अकड़न शुरू हो जाती है. वह बार-बार अपने हाथ-पैर मारता है. वह कुर्सी पर तड़पता रहता है और उसकी हालत व शारीरिक गतिविधि देखकर साफ़ दिखाई देता है कि उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत है. तड़पते व्यक्ति को देख अन्य साथी कर्मचारी हरकत में आते हैं और वे उसके पास पहुंचते हैं, पानी पिलाते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं.

Advertisement

जबकि पास ही कुर्सी पर आराम से बैठा उसका मालिक मामले को देखता रहता है, वह न तो अपनी जगह से उठता है, न कोई प्राथमिक चिकित्सा की कोशिश करता है और न ही एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास करता है. साथ ही वह अपनी मोबाइल चलाने में व्यस्त रहता है. वहीं, दर्द से तड़पते कर्मचारी की करीब 6 मिनट में जान निकल गई.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ शुभ मुहूर्त
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement