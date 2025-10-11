VIDEO: हार्ट अटैक से तड़पता रहा कर्मचारी, मदद के बजाय मोबाइल चलाता रहा मालिक... हुई मौत

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक कर्मचारी को दुकान पर काम करने के दौरान हार्ट अटैक आ गया. जिससे वह दुकान की कुर्सी पर बैठ गया. लेकिन समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई. अगर समय पर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, तो शायद उसकी जान भी बच जाती. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि हार्ट अटैक के बाद कर्मचारी तड़प रहा है. जबकि दुकान का मालिक अपनी कुर्सी से उठा तक नहीं और आराम से बैठकर मोबाइल चलाता रहा.
दिल दहला देने वाली ये घटना आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र की है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि न केवल एक कर्मचारी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा, बल्कि कार्य स्थलों पर जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है. क्योंकि 6 मिनट लंबे इस वीडियो में एक कर्मचारी रोज़ की तरह काम में जुटा हुआ था. तभी वह अचानक अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है.
तड़पता रहा कर्मचारी, आराम से फोन चलाता रहा मालिक
कुछ ही पलों में उसके शरीर में बेचैनी और अकड़न शुरू हो जाती है. वह बार-बार अपने हाथ-पैर मारता है. वह कुर्सी पर तड़पता रहता है और उसकी हालत व शारीरिक गतिविधि देखकर साफ़ दिखाई देता है कि उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत है. तड़पते व्यक्ति को देख अन्य साथी कर्मचारी हरकत में आते हैं और वे उसके पास पहुंचते हैं, पानी पिलाते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं.
जबकि पास ही कुर्सी पर आराम से बैठा उसका मालिक मामले को देखता रहता है, वह न तो अपनी जगह से उठता है, न कोई प्राथमिक चिकित्सा की कोशिश करता है और न ही एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास करता है. साथ ही वह अपनी मोबाइल चलाने में व्यस्त रहता है. वहीं, दर्द से तड़पते कर्मचारी की करीब 6 मिनट में जान निकल गई.