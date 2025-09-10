रायबरेली पुलिस पर भड़के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, हाईकमान को लिखा पत्र, राहुल के दौरे पर BJP कार्यकर्ताओं को पीटने का लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को एक पत्र लिखकर रायबरेली पुलिस की शिकायत की है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने राहुल गांधी के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा और अपमानित किया.

राहुल के दौरे से सियासत गरमाई

दरअसल, राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली आए हुए हैं. उनके दौरे से सियासत गरमा गई है. मंत्री ने समर्थकों संग मिलकर हाइवे पर राहुल के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इस दौरान भाजपाइयों की पुलिस से हल्की झड़प हुई थी.

अब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है. उन्होंने पुलिस पर राहुल गांधी के दौरे के दौरान सड़क डाइवर्ट करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगाया है. मंत्री ने कहा कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपमानित किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली पुलिस राहुल गांधी की खातिरदारी में लगी हुई थी. मंत्री के अनुसार, राहुल गांधी के दौरे के कारण 70-70 किलोमीटर तक सड़कों को डाइवर्ट कर दिया गया था और पटरी दुकानदारों व ठेले वालों को भी हटा दिया गया था.

Advertisement

मंत्री ने की कार्रवाई की मांग

अपने पत्र में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की, वह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है.

ये भी पढ़ें- रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला रोका, दिनेश प्रताप सिंह और BJP कार्यकर्ता बीच सड़क धरने पर बैठे

उन्होंने पत्र में यह भी बताया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की और उन्हें मारा-पीटा. मंत्री के इस पत्र के बाद अब पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है. फिलहाल, यह मामला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

गौरतलब है कि राहुल गांधी बुधवार से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिन के दौरे पर हैं. इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल के काफिले को रोक दिया. उन्होंने पीएम मोदी की मां पर बोले गए अपशब्द के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी किया. जिसके बाद वहां माहौल गरमा गया. प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जिससे गांधी का काफिला काफी देर तक वहीं रुका रहा. पुलिस कार्यकर्ताओं को मशक्कत से हटाती नजर आई.

---- समाप्त ----