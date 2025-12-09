UP: 70 साल के बुजुर्ग से किया शादी और प्लॉट दिलाने का वादा, ठगे 10 लाख रुपये, SSP से लगाई गुहार

मेरठ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां 70 साल के बुजुर्ग से शादी और प्लॉट दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये ठग लिए गए. बुजुर्ग अब अपना पैसा वापस पाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

पूरा मामला भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मेदपुर का है. यहां रहने वाले चेयरमैन उर्फ फीजू ने पुलिस में शिकायत दी है कि वह पिछले चार साल से फूला कोल्ड स्टोर में काम करता है. इसी दौरान जुल्फिकार और रियाजुद्दीन नाम के दो लोग उसके पास आए और कहा कि वे उसकी शादी आसमा या मीना नाम की महिलाओं से करा देंगे. साथ ही उसे प्लॉट भी दिलाने का भरोसा दिया गया.

70 साल के बुजुर्ग से ठगी

बुजुर्ग के अनुसार, आरोपियों ने कहा कि आसमा और मीना एक मामले में जेल में बंद हैं और उनकी बेल के लिए पैसों की जरूरत है. इसी बहाने उससे करीब 10 लाख रुपये ले लिए गए. बुजुर्ग को जब शक हुआ तो उसने आरोपियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल नंबर बंद कर लिए.

इसके बाद जब वह अपने पैसे लेने के लिए आरोपियों के घर पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई और धमकाकर भगा दिया गया. बुजुर्ग का कहना है कि उसे चेतावनी दी गई कि अगर वह दोबारा आया तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा. भावनपुर थाना में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने मेरठ के SSP को प्रार्थना पत्र दिया है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले में सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि चेयरमैन उर्फ फीजू का आरोप है कि शादी और प्लॉट के नाम पर उससे 10 लाख रुपये लिए गए. लेनदेन नौचंदी थाना क्षेत्र में हुआ था, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आता है. इसलिए मामला जांच के लिए सिविल लाइन थाना भेज दिया गया है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

