scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: 70 साल के बुजुर्ग से किया शादी और प्लॉट दिलाने का वादा, ठगे 10 लाख रुपये, SSP से लगाई गुहार

मेरठ के मेदपुर गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग से शादी कराने और प्लॉट दिलाने का वादा कर 10 लाख रुपये ले लिए गए. आरोपियों ने बाद में फोन बंद कर दिया और पैसे मांगने पर बुजुर्ग को मारपीटकर भगा दिया. भावनपुर थाना कार्रवाई न करने पर बुजुर्ग ने SSP मेरठ से न्याय की गुहार लगाई. पुलिस का कहना है कि मामला जांच के लिए सिविल लाइन थाना भेजा गया है.

Advertisement
X
शादी और प्लॉट दिलाने के नाम पर बुजुर्ग से ठगी (Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)
शादी और प्लॉट दिलाने के नाम पर बुजुर्ग से ठगी (Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)

मेरठ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां 70 साल के बुजुर्ग से शादी और प्लॉट दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये ठग लिए गए. बुजुर्ग अब अपना पैसा वापस पाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

पूरा मामला भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मेदपुर का है. यहां रहने वाले चेयरमैन उर्फ फीजू ने पुलिस में शिकायत दी है कि वह पिछले चार साल से फूला कोल्ड स्टोर में काम करता है. इसी दौरान जुल्फिकार और रियाजुद्दीन नाम के दो लोग उसके पास आए और कहा कि वे उसकी शादी आसमा या मीना नाम की महिलाओं से करा देंगे. साथ ही उसे प्लॉट भी दिलाने का भरोसा दिया गया.

70 साल के बुजुर्ग से ठगी

बुजुर्ग के अनुसार, आरोपियों ने कहा कि आसमा और मीना एक मामले में जेल में बंद हैं और उनकी बेल के लिए पैसों की जरूरत है. इसी बहाने उससे करीब 10 लाख रुपये ले लिए गए. बुजुर्ग को जब शक हुआ तो उसने आरोपियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल नंबर बंद कर लिए.

इसके बाद जब वह अपने पैसे लेने के लिए आरोपियों के घर पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई और धमकाकर भगा दिया गया. बुजुर्ग का कहना है कि उसे चेतावनी दी गई कि अगर वह दोबारा आया तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा. भावनपुर थाना में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने मेरठ के SSP को प्रार्थना पत्र दिया है.

Advertisement

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले में सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि चेयरमैन उर्फ फीजू का आरोप है कि शादी और प्लॉट के नाम पर उससे 10 लाख रुपये लिए गए. लेनदेन नौचंदी थाना क्षेत्र में हुआ था, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आता है. इसलिए मामला जांच के लिए सिविल लाइन थाना भेज दिया गया है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement