पिता की तेरहवीं में बेटे का मर्डर, घात लगाए बैठे बदमाशों ने चाकू से गोदा

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने और दिल कचोट देने वाली घटना सामने आई है, जहां पिता की तेरहवीं के दिन ही उनके बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात लेवा गांव की है, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई और शोक का माहौल और गहरा हो गया. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 25 वर्षीय विकास के रूप में हुई है. विकास के पिता रामकृपाल का कुछ दिन पहले निधन हुआ था और रविवार को उनकी तेरहवीं का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान विकास का किसी बात को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया. हालांकि, उस समय मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था.

सर्किल ऑफिसर कुलपहाड़ रविकांत गौना ने बताया कि विवाद के कुछ समय बाद, उसी शाम विकास घर से बाहर शौच के लिए अकेला निकला था. तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया. विकास गंभीर रूप से घायल हो गया. जब परिजन और ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

घटना के दौरान विकास को बचाने की कोशिश में परिवार के चार अन्य सदस्य भी घायल हो गए. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. अचानक हुई इस हिंसक घटना से तेरहवीं के दौरान परिवार पर एक और दुख टूट पड़ा.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल मृतक के परिजनों को और से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. इसके बावजूद, स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी विवाद और रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.





