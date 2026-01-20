scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पिता की तेरहवीं में बेटे का मर्डर, घात लगाए बैठे बदमाशों ने चाकू से गोदा

महोबा जिले में पिता की तेरहवीं के दौरान हुई हिंसक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. लेवा गांव में 25 वर्षीय युवक विकास की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के चार अन्य सदस्य भी घायल हो गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Advertisement
X
पिता की तेरहवीं में बेटे का मर्डर, घात लगाए बैठे बदमाशों ने चाकू से गोदा (Photo: representational image)
पिता की तेरहवीं में बेटे का मर्डर, घात लगाए बैठे बदमाशों ने चाकू से गोदा (Photo: representational image)

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने और दिल कचोट देने वाली घटना सामने आई है, जहां पिता की तेरहवीं  के दिन ही उनके बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात लेवा गांव की है, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई और शोक का माहौल और गहरा हो गया. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 25 वर्षीय विकास के रूप में हुई है. विकास के पिता रामकृपाल का कुछ दिन पहले निधन हुआ था और रविवार को उनकी तेरहवीं का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान विकास का किसी बात को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया. हालांकि, उस समय मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था.

सर्किल ऑफिसर कुलपहाड़ रविकांत गौना ने बताया कि विवाद के कुछ समय बाद, उसी शाम विकास घर से बाहर शौच के लिए अकेला निकला था. तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया. विकास गंभीर रूप से घायल हो गया. जब परिजन और ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

घटना के दौरान विकास को बचाने की कोशिश में परिवार के चार अन्य सदस्य भी घायल हो गए. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. अचानक हुई इस हिंसक घटना से तेरहवीं के दौरान परिवार पर एक और दुख टूट पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
सास से तंग आकर बहू ने रची खौफनाक साजिश... सुपारी किलरों से कराई हत्या
Murder by strangulation!
कोलकाता: संदिग्ध हालात में युवती की मौत... गले पर मिले निशान, ऐसे उलझी ये मर्डर मिस्ट्री
Man held captive in blind dungeon at home for five years in Mahoba
5 साल तक घर के तहखाने में क्यों कैद रहे बाप-बेटी? देखें वारदात
UP Mahoba Father Daughter Imprisoned Case
घर में तहखाना, कंकाल बन चुकी लड़की और मुर्दा जिस्म... दहला देगी हैवानियत की ये कहानी
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Nahid Ansari/ITG)
भांजे के प्यार में पागल पत्नी ने अपने ही पति की कर दी हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल मृतक के परिजनों को और से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. इसके बावजूद, स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

Advertisement

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी विवाद और रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement