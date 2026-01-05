scorecardresearch
 
दर्दनाक हादसे ने छीन ली परिवार की खुशियां, बाइक सवार पिता समेत दो मासूम बेटों की मौत

इटावा में आगरा- इटावा एनएच-19 पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति और उसके दो नाबालिग बेटों की मौत हो गई. तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है.

इटावा में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार पिता समेत दो मासूमों की मौत (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति और उसके दो नाबालिग बेटों की मौत हो गई. आगरा- इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही जान चली गई. इस हादसे से इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना रविवार शाम करीब 7:30 बजे जसवंतनगर क्षेत्र के जमुना बाग के पास हुई. थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों की पहचान 40 साल के विनीत कुमार और उनके दो बेटों 10 साल के मोहित और 8 साल के निशांत के रूप में हुई है. वे फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौरारी खेड़ा गांव के निवासी थे. पुलिस ने बताया कि विनीत अपने दोनों बेटों के साथ अपने गांव से सैफई थाना क्षेत्र के भिडरुआ गांव स्थित ससुराल जा रहे थे, जहां उन्हें एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना था.

हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतनगर पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस डंपर चालक की तलाश में जुट गई है, जो हादसे के बाद वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. हादसे को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

 

