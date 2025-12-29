scorecardresearch
 
एक कॉल पर दौड़ी पुलिस, पलभल में तोड़ा दरवाजा... फांसी पर झूली महिला को बचाया

मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र के ग्राम आठपुरा में डायल 112 पर आई एक कॉल ने महिला की जान बचा ली. घरेलू प्रताड़ना से परेशान महिला की सूचना पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की. पुलिस की सतर्कता और फुर्ती से बड़ा हादसा टल गया, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर सराहना की.

एक कॉल पर दौड़ी पुलिस, फांसी पर झूली महिला को बचाया (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के कुरावली कोतवाली क्षेत्र स्थित ग्राम आठपुरा में यूपी पुलिस की डायल 112 सेवा ने समय रहते एक महिला की जान बचाकर सराहनीय कार्य किया. घरेलू प्रताड़ना से परेशान 30 वर्षीय महिला ने आपात स्थिति में डायल 112 पर कॉल कर मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.

सूचना मिलते ही यूपी 112 पर तैनात पुलिसकर्मी कल्याण सिंह और रामशरण बिना देर किए बताए गए पते पर पहुंचे. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला. कई बार आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे किसी अनहोनी की आशंका गहराने लगी. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया.

घर के भीतर महिला अचेत अवस्था में मिली. पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए त्वरित कदम उठाते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारा और प्राथमिक मदद दी. इसके बाद परिजनों की सहायता से महिला की हालत को संभाला गया. समय पर की गई इस कार्रवाई से महिला की जान बच सकी.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए. महिला के सुरक्षित होने की खबर से परिजनों ने राहत की सांस ली. स्थानीय लोगों ने यूपी पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता और साहस की खुलकर प्रशंसा की. ग्रामीणों का कहना था कि यदि पुलिस कुछ मिनट भी देर से पहुंचती तो परिणाम गंभीर हो सकते थे.

इस घटना के बाद यूपी पुलिस के स्लोगन 'आपकी सेवा में सदैव तत्पर' की सार्थकता एक बार फिर सामने आई है. डायल 112 सेवा के माध्यम से त्वरित रिस्पॉन्स और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सूझबूझ ने यह साबित कर दिया कि आपात स्थितियों में यह सेवा कितनी प्रभावी है.

 

---- समाप्त ----
