scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Year को लेकर लखनऊ पुलिस हाई अलर्ट, हजरतगंज-गोमतीनगर विस्तार से विभूति खंड तक ताबड़तोड़ चेकिंग

नए साल के जश्न को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर है. डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने हजरतगंज चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. भीड़भाड़ वाले इलाकों और मॉल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि शांति और यातायात व्यवस्था बनी रहे.

Advertisement
X
लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेते डीसीपी कमलेश दीक्षित (Photo: ITG)
लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेते डीसीपी कमलेश दीक्षित (Photo: ITG)

नए साल के आगमन को लेकर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को संभावित भीड़, जश्न और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. राजधानी में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस ने व्यापक रणनीति तैयार की है.

इसी क्रम में लखनऊ हजरतगंज चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए. डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी, लापरवाही या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नए साल पर अक्सर भीड़भाड़ वाले इलाकों में असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे में पुलिस हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगी. प्रमुख चौराहों, बाजारों, मॉल, होटल और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और लगातार गश्त कराई जाएगी.

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए. शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार, स्टंटबाजी और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. पुलिस प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और नए साल का जश्न शांतिपूर्ण, सुरक्षित और अनुशासित माहौल में मनाया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

लखनऊ में युवक की हत्या. (Photo: Representational )
8 से 10 बार कॉल कर बुलाया, फिर कर दी हत्या.... लखनऊ में युवक के कत्ल से सनसनी
Dhananjay Singh
लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह पर FIR, जानें पूरा मामला
Protest Erupts Against Alleged Suppression of Cases at KGMU in Lucknow
लखनऊ में KGMU के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, VC का पुतला फूंका, निष्पक्ष जांच की मांग
Action in disturbance at Lucknow Swastika City (Photo - Screengrab)
जौनपुर के दबंग की लखनऊ में गुंडागर्दी पड़ी महंगी, इंस्पेक्टर की कुर्सी भी गई
Activists of Vishva Hindu Parishad, Bajrang Dal and Durga Vahini protest outside KGMU VC office in Lucknow.
लखनऊ लव जिहाद: KGMU के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, की ये मांग
Advertisement

यातायात व्यवस्था को लेकर भी इस बार खास तैयारियां की गई हैं. डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि राजधानी के ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों और सभी ट्रैफिक सिग्नलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम से संचालित किया जाएगा. इस तकनीक के तहत ट्रैफिक सिग्नल वाहनों के दबाव के अनुसार खुद लाल और हरे होते रहेंगे. जिस दिशा में वाहनों की संख्या अधिक होगी, उस दिशा का सिग्नल अधिक समय तक हरा रहेगा.

इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस शहर के चौराहों पर ट्रैफिक मूवमेंट का सर्वे करवा रही है. इसके तहत हाई-रेजोल्यूशन कैमरे और अत्याधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे, जो आने-जाने वाले वाहनों की संख्या, उनकी गति और लेन में लगने वाली कतार की लंबाई का आकलन करेंगे. इससे ट्रैफिक कंट्रोल और ज्यादा सटीक और प्रभावी हो सकेगा.

इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को और सुचारु बनाने के लिए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस गूगल के साथ मिलकर शहर का डिजिटल मैप अपडेट कर रही है. डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि मैप अपडेट होने के बाद लोगों को गूगल मैप पर ही ट्रैफिक डायवर्जन के अलर्ट, निर्माणाधीन फ्लाईओवर और संकरी गलियों की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी. 

Advertisement

दरअसल, शहर के लगातार विस्तार और निर्माण कार्यों के चलते कई नए वैकल्पिक और संकरे रास्ते बने हैं, जो अब तक डिजिटल मैप पर दर्ज नहीं थे. योजना के अनुसार, यदि किसी पुल या अन्य निर्माण कार्य के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाता है, तो उसकी जानकारी आम जनता को समय रहते मिलती रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement