लखनऊ में सरसों के खेत से मिला नरकंकाल, लापता महिला की साड़ी से हुई पहचान, पति पर शक

लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के कुबहरा गांव में सरसों के खेत से नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. मौके से मिली साड़ी को लापता महिला पूनम की बताया जा रहा है. पति ने साड़ी की पहचान की है और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस डीएनए जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

खेत मे मिला महिला का कंकाल (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कुबहरा गांव में बुधवार को सरसों के खेत से एक नरकंकाल मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. खेत में नरकंकाल देखे जाने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद नगराम थाना पुलिस और एसीपी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की.

पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लिया है. घटनास्थल के पास एक साड़ी भी बरामद हुई है. साड़ी को देखकर आशंका जताई गई कि यह गांव से लापता महिला की हो सकती है. मौके पर पहुंचे पीतांबर ने साड़ी की पहचान अपनी पत्नी पूनम की साड़ी के रूप में की. पूनम की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. उसकी गुमशुदगी 13 दिसंबर 2025 को नगराम थाने में दर्ज कराई गई थी. तब से उसका कोई पता नहीं चल सका था.

सरसों के खेत में मिला नरकंकाल

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर नरकंकाल मिला है, वह पीतांबर के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है. नरकंकाल मिलने की खबर फैलते ही मृतका के परिजन मौके पर पहुंच गए और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों का कहना है कि पूनम की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है.

डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि 07 जनवरी 2025 को ग्राम कुबहरा निवासी चंद्रप्रकाश ने सरसों के खेत में कंकाल पड़े होने की सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस को कंकाल क्षत विक्षत अवस्था में मिला है, जिससे पहचान स्पष्ट नहीं हो पा रही है. पीतांबर के बयान और पास में मिली साड़ी के आधार पर प्रथम दृष्टया कंकाल पूनम का होने की संभावना जताई जा रही है.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस जांच में सामने आया है कि पूनम के दो बच्चे हैं. आरोप है कि वह पड़ोस के एक व्यक्ति से बातचीत करती थी. गुमशुदगी से करीब दो महीने पहले पति ने फोन पर बात करने को लेकर उसका मोबाइल छीन लिया था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थी. नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि डीएनए जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पहचान और मौत के कारण की पुष्टि हो सकेगी. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.
 

