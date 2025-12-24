scorecardresearch
 
लखनऊ: कर्बला इलाके से कौन ले गया ईरानी नस्ल का कीमती सफेद घोड़ा? CCTV में कैद चोर

लखनऊ के तालकटोरा इलाके से धार्मिक आस्था से जुड़ा ईरानी नस्ल का कीमती जुल्जना घोड़ा चोरी हो गया. चोरी की पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. मामले की शिकायत तालकटोरा थाने में दर्ज कराई गई है. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

ईरानी नस्ल का घोड़ा चोरी (Photo: Ashish Srivastav/ITG)
ईरानी नस्ल का घोड़ा चोरी (Photo: Ashish Srivastav/ITG)

राजधानी लखनऊ में ईरानी नस्ल के एक कीमती घोड़े की चोरी का मामला सामने आया है. यह घोड़ा धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा ज़ुल्जना घोड़ा बताया जा रहा है, जिसे तालकटोरा थाना क्षेत्र के कर्बला इलाके से चोरी किया गया. घोड़े की चोरी से इलाके में हलचल मच गई है और स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है.

जानकारी के अनुसार, ज़ुल्जना घोड़ा लंबे समय से कर्बला क्षेत्र में रखा गया था और धार्मिक आयोजनों से जुड़ा हुआ था. यह घोड़ा न सिर्फ आर्थिक रूप से कीमती है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व माना जाता है. जब लोगों को घोड़ा गायब होने की जानकारी मिली तो तुरंत आसपास तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका.

ईरानी नस्ल का कीमती घोड़ा चोरी

इसके बाद पूरे मामले की सूचना तालकटोरा थाने को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान सामने आया कि चोरी की पूरी वारदात कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में कुछ संदिग्ध घोड़े को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. साथ ही आसपास के इलाकों में भी पूछताछ की जा रही है ताकि जल्द से जल्द घोड़े को बरामद किया जा सके. पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश देने की तैयारी कर रही हैं.

चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद

तालकटोरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ घोड़ा चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. इस घटना के बाद से स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

---- समाप्त ----
