भूखा रखा, बेल्ट से पीटा... लखनऊ की ऐमन खान की सऊदी में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप; दहेज में दिया था 14 तोला सोना

लखनऊ के चिनहट क्षेत्र की 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐमन खान की सऊदी अरब के जेद्दा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतका का शव बुधवार को लखनऊ पहुंचने पर पिता शेर अली खान ने पति आमिर खान और ससुराल पक्ष के खिलाफ चिनहट थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया.

अप्रैल 2025 में निकाह के बाद से ही ऐमन को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों का दावा है कि 18 दिसंबर 2025 को हुई इस मौत के पीछे सोची-समझी हत्या है, जिसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया.

निकाह के बाद से शुरू हुआ प्रताड़ना का दौर

ऐमन खान का निकाह 10 अप्रैल 2025 को रायबरेली के इंजीनियर आमिर खान से हुआ था. पिता के अनुसार, हैसियत के मुताबिक 14 तोला सोना और सेल्टोस कार देने के बावजूद दामाद खुश नहीं था. कार अपने नाम न होने पर आमिर ने ऐमन का आईफोन तक तोड़ दिया था. जून में सऊदी अरब बुलाने के बाद पति, देवर और बहनोई मिलकर उस पर 20 लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे.

गर्भवती होने के बावजूद बेरहमी से पिटाई

पीड़िता के पिता ने बताया कि ऐमन गर्भवती थी, फिर भी उसे भूखा रखा गया और बेल्ट से पीटा गया. अक्टूबर 2025 में वह तंग आकर भारत लौट आई थी, लेकिन समझौते के बाद दोबारा जेद्दा चली गई। 17 दिसंबर को आखिरी बातचीत में उसने मारपीट की बात बताई थी और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आ गई. शव पर चोट के निशान हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं.

पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

चिनहट पुलिस ने पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

