scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भूखा रखा, बेल्ट से पीटा... लखनऊ की ऐमन खान की सऊदी में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप; दहेज में दिया था 14 तोला सोना

लखनऊ की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐमन खान की सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष 20 लाख रुपये और लग्जरी कार के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था. शव घर पहुंचने पर पिता ने पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है.

Advertisement
X
पति आमिर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐमन खान (File Photo)
पति आमिर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐमन खान (File Photo)

लखनऊ के चिनहट क्षेत्र की 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐमन खान की सऊदी अरब के जेद्दा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतका का शव बुधवार को लखनऊ पहुंचने पर पिता शेर अली खान ने पति आमिर खान और ससुराल पक्ष के खिलाफ चिनहट थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया.

अप्रैल 2025 में निकाह के बाद से ही ऐमन को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों का दावा है कि 18 दिसंबर 2025 को हुई इस मौत के पीछे सोची-समझी हत्या है, जिसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया.

निकाह के बाद से शुरू हुआ प्रताड़ना का दौर

सम्बंधित ख़बरें

लखनऊ में व्यक्ति से 1.92 करोड़ रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
लखनऊ के शलभ को गाजी ने भाविका बनकर फंसाया, फिर ऐंठ लिए 1.92 करोड़ रुपये
प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर मुनाफाखोरी का घिनौना खेल, देखें ग्राउंड रिपोर्ट
private hospital loot
कहीं जान का जोखिम, कहीं शव पर सौदेबाजी... निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट की खुली पोल
KGMU धर्मांतरण केस के कहां तक तार, कितने गुनहगार? देखें शंखनाद
Aaj Tak's reality check exposes the flaws of sleeper buses (Photo - ITG)
'खुद मैदान में उतरकर कार्रवाई करेंगे', स्लीपर बसों के रियलिटी चेक पर बोले यूपी के परिवहन मंत्री

ऐमन खान का निकाह 10 अप्रैल 2025 को रायबरेली के इंजीनियर आमिर खान से हुआ था. पिता के अनुसार, हैसियत के मुताबिक 14 तोला सोना और सेल्टोस कार देने के बावजूद दामाद खुश नहीं था. कार अपने नाम न होने पर आमिर ने ऐमन का आईफोन तक तोड़ दिया था. जून में सऊदी अरब बुलाने के बाद पति, देवर और बहनोई मिलकर उस पर 20 लाख रुपये लाने का दबाव बनाने लगे.

गर्भवती होने के बावजूद बेरहमी से पिटाई

Advertisement

पीड़िता के पिता ने बताया कि ऐमन गर्भवती थी, फिर भी उसे भूखा रखा गया और बेल्ट से पीटा गया. अक्टूबर 2025 में वह तंग आकर भारत लौट आई थी, लेकिन समझौते के बाद दोबारा जेद्दा चली गई। 17 दिसंबर को आखिरी बातचीत में उसने मारपीट की बात बताई थी और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आ गई. शव पर चोट के निशान हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं.

पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

चिनहट पुलिस ने पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement