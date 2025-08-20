scorecardresearch
 

'गोली मार दूंगा तुझको...', लखनऊ में फॉर्च्यूनर की सर्विस कराने आए सपा नेता ने सुपरवाइजर पर तानी पिस्टल, लात-घूंसों से पीटा, वीडियो वायरल

लखनऊ में सुल्तानपुर जिले के सपा नेता शहाबुद्दीन उर्फ इरफान और उनके भाई शावेज़ उर्फ खुर्रम अपनी फॉर्च्यूनर कार की सर्विस कराने पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी वर्कशॉप सुपरवाइजर से मामूली कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि शहाबुद्दीन ने सुपरवाइजर पर पिस्टल तान दी. जाते-जाते धमकी भी दी कि एक हफ्ते के भीतर गोली मार दूंगा. 

टोयटा वर्कशॉप में दबंग सपा नेता का तांडव (Photo: Screengrab)
लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सुल्तानपुर के सपा नेता शहाबुद्दीन उर्फ इरफान और उनके भाई शावेज़ उर्फ खुर्रम ने अपनी कार की सर्विस को लेकर हुए विवाद में एक वर्कशॉप सुपरवाइजर पर पिस्टल तान दी. गाली-गलौज करते हुए उन्होंने सुपरवाइजर को लात-घूंसों और पिस्टल के बट से पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

गाड़ी की सर्विस पर हुआ विवाद

यह घटना लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र स्थित एक टोयटा वर्कशॉप में हुई. सुल्तानपुर के सपा नेता शहाबुद्दीन उर्फ इरफान और उनके भाई शावेज़ उर्फ खुर्रम अपनी फॉर्च्यूनर कार की सर्विस कराने पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी वर्कशॉप सुपरवाइजर से मामूली कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि शहाबुद्दीन ने सुपरवाइजर पर पिस्टल तान दी. जाते-जाते धमकी भी दी कि एक हफ्ते के भीतर गोली मार दूंगा. 

पिस्टल की बट से किया हमला

पिस्टल तानने के बाद दोनों भाइयों ने सुपरवाइजर प्रमोद विश्वकर्मा पर पिस्टल की बट से हमला कर उसे घायल कर दिया. इस घटना से वर्कशॉप में अफरा-तफरी मच गई. किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जहां यह तेजी से वायरल हो गया. आरोपी शहाबुद्दीन बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है. देखें बवाल का वीडियो- 

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई की. पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें सुल्तानपुर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद आरोपी की सपा प्रमुख के साथ एक तस्वीर भी सामने आई है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.  

