लखनऊ: बीजेपी महिला नेता से शादी का झांसा देकर छेड़छाड़, आरोपी ने मेट्रोमोनियल साइट पर बनाया था फर्जी प्रोफाइल

लखनऊ में बीजेपी की महिला बूथ अध्यक्ष से शादी का झांसा देकर छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोपी ने विवाह पोर्टल पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला को फंसाया. कई बार अश्लील हरकतें कीं और सगाई से पहले धमकी दी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शादी का झांसा देकर अश्लील हरकत (Photo: Representational)
राजधानी लखनऊ में बीजेपी की एक महिला बूथ अध्यक्ष से शादी का झांसा देकर छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायत के अनुसार, अर्जुनगंज दयानंदपुरम निवासी दीपा कश्यप, जो बीजेपी की मौजूदा बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात विवाह पोर्टल पर हर्षवर्धन कश्यप नाम के युवक से हुई. आरोपी ने खुद को चिनहट निवासी और मारुति कंपनी में असिस्टेंट सर्विस मैनेजर बताया और दावा किया कि वह तलाकशुदा है. बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है.

महिला बूथ अध्यक्ष से शादी का झांसा देकर छेड़छाड़

13 जून को पहली मुलाकात के दौरान आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर गलत तरीके से छुआ. 5 जुलाई को फिर मिलने आया और इंगेजमेंट की तारीख 12 जुलाई बताने के बहाने दोबारा अश्लील हरकत की.

11 जुलाई को, सगाई से एक दिन पहले, उसने व्हाट्सऐप कॉल पर धमकी दी कि सारे मैसेज और फोटो डिलीट कर दो, वरना जान से मार दूंगा. इसके बाद उसने कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया

पीड़िता ने जब आरोपी के बारे में जानकारी निकाली, तो पता चला कि वह अपनी मां और बच्चों के साथ पुस्तैनी मकान में रहता है. विवाह पोर्टल पर उसकी आईडी और पता भी फर्जी था. पुलिस ने आरोपी हर्षवर्धन कश्यप के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

