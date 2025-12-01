scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CM आवास पर योगी-केशव मौर्य के साथ बीएल संतोष की मीटिंग, प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की अटकलें

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भाजपा, सरकार और आरएसएस की अहम समन्वय बैठक हुई जिसमें बीएल संतोष, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल रहे. बैठक में संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा हुई तथा संघ फीडबैक पर चर्चा की गई.

Advertisement
X
CM आवास पर बीएल संतोष की मौजूदगी से यूपी बीजेपी में हलचल तेज (File Photo: ITG)
CM आवास पर बीएल संतोष की मौजूदगी से यूपी बीजेपी में हलचल तेज (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाली हैं. उससे पहले प्रदेश में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. बड़ी-बड़ी बैठकें की जा रही हैं. लखनऊ में सोमवार को राजनीतिक गलियारों में हलचल तब बढ़ गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर बीजेपी, सरकार और आरएसएस की संयुक्त बैठक हुई. 

इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री - केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे.

सूत्र बताते हैं कि बैठक में सरकार और संगठन के काम की विस्तृत समीक्षा की गई और आरएसएस की ओर से मिले ताज़ा फीडबैक पर चर्चा हुई. इससे पहले दिन में बीएल संतोष की संघ पदाधिकारियों के साथ अलग बैठक भी हुई थी, जिसके बाद संयुक्त समीक्षा को लेकर अटकलें और बढ़ गईं.

सम्बंधित ख़बरें

yogi adityanath akhilesh yadav rahul gandhi
सपा का जंगलराज... योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव की तैयारी में चला बिहार वाला दांव 
CM Yogi Adityanath criticizes Akhilesh government over mafia control
'हमने कब्जा करने वालों की कमर सीधी कर दी', बोले सीएम योगी  
Health services progress and schemes for the poor
'एक गरीब के लिए...' आयुष्मान योजना पर बोले CM योगी  
Operation for speech and hearing difficulties at a young age
मूक-बधिर बच्ची से मिलकर क्या बोले CM योगी? 
बिहार में योगी मॉडल से अपराध पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी? देखें दंगल 

हालांकि बीजेपी नेता इसे नियमित समन्वय बैठक बता रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम संकेत देता है कि प्रदेश संगठन में बदलाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. दो दिन पहले पार्टी ने 14 नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की थी, जिससे अब 70 जिलों में संगठन का ढांचा पूरा हो गया है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'BLO गली-गली घूम रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है UP-बंगाल में...,' अखिलेश का SIR अपडेट की टाइमिंग पर सवाल

अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश स्तर पर भी बड़ा सांगठनिक पुनर्गठन हो सकता है और नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.

बीएल संतोष की लखनऊ यात्रा, संघ की अलग बैठक और उसके तुरंत बाद सरकार और संगठन की संयुक्त समीक्षा की. ये तीनों घटनाएं मिलकर साफ संकेत दे रही हैं कि यूपी बीजेपी में आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement