'BLO गली-गली घूम रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है UP-बंगाल में...,' अखिलेश का SIR अपडेट की टाइमिंग पर सवाल

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तीखा पलटवार किया है. पीएम मोदी ने सत्र से पहले कहा था कि सदन में 'ड्रामा नहीं, डिलीवरी' होनी चाहिए और विपक्ष हार की निराशा से बाहर आए.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख ने 'ड्रामा' शब्द के प्रयोग पर भी आपत्ति जताते हुए कहा, "ड्रामा कौन करता है ये आपको भी पता है."

अखिलेश यादव ने एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "हमने मांग की थी कि इतनी जल्दबाजी क्या है? यूपी में अभी समय है इलेक्शन में, आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? ये SIR वोट काटने के लिए है."

बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया

उन्होंने जोर दिया कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं. सपा प्रमुख ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की जान जा रही है, तो क्या वह भी ड्रामा था?

अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन (EC) की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि सभी का वोट बन जाना चाहिए. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पुलिस से मिलकर मतदाताओं को रोकने के लिए रिवाल्वर तक लगवा देती है, और यह भी एक 'ड्रामा' ही था.

इससे पहले आज संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ने सिद्ध किया है कि 'डेमोक्रेसी कैन डिलीवर' और यह सत्र 'विकसित भारत' के प्रयासों में ऊर्जा भरने का अवसर है. उन्होंने विपक्ष से हार की निराशा से बाहर निकलकर मजबूत मुद्दे उठाने और 'ड्रामा नहीं, डिलीवरी' करने की अपील की थी.

