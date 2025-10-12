scorecardresearch
 

लखनऊ में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, एक आरोपी एनकाउंटर में घायल...3 गिरफ्तार

लखनऊ में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने दोस्त के साथ बहन से मिलने जा रही थी. इसी दौरान उसके साथ यह घटना हुई. फिलहाल पुलिस ने एनकाउंटर के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

एनकाउंटर में घायल गैंगरेप का एक आरोपी. (Photo: Ashish Srivastava/ITG)
एनकाउंटर में घायल गैंगरेप का एक आरोपी. (Photo: Ashish Srivastava/ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में हैवानियत की हद पार करते हुए 5 युवकों ने मिलकर 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें से एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है.

घटना उस वक्त हुई जब नाबालिग छात्रा अपनी बड़ी बहन के घर जा रही थी. रास्ते में वह अपने एक दोस्त के साथ रुककर बात कर रही थी.उसी दौरान 5 युवक वहां पहुंचे और छात्रा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी.जब छात्रा और उसके दोस्त ने इसका विरोध किया, तो दरिंदों ने छात्रा के दोस्त को बेरहमी से पीटा और उसे वहां से भगा दिया. इसके बाद पांचों आरोपियों ने नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया.

यह भी पढ़ें: '3 दिन में 3 रेप, मेरी बेटी सपना लेकर...', अब सेकंड ईयर की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप पर बोले RG Kar रेप पीड़िता के पिता

गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. गैंगरेप की वारदात के बाद सदमे में आई छात्रा ने हिम्मत जुटाकर अपने जीजा को फोन पर पूरी घटना बताई. पीड़िता के जीजा तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे लेकर सीधे हरौनी पुलिस चौकी गए. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन नामजद मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित की.

जांच के दौरान पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद देर रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आरोपी बंथरा के हरौनी रेलवे स्टेशन के पास हैं. डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की गई, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

यह भी पढ़ें: 'हाथ पकड़कर नसें दबाईं, वैद्य बोला- तुम्हारा प्राइवेट पार्ट भी चेक करना है,' इलाज के बहाने युवती से रेप, BJP प्रदेश अध्यक्ष का भाई निकला आरोपी

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. घायल आरोपी की पहचान ललित कश्यप के रूप में हुई है, जो इस गैंगरेप के मुकदमे में नामजद है. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस ने उसके पास से एक अवैध 315 बोर का तमंचा बरामद किया है. 

डीसीपी ने आगे बताया कि मुठभेड़ के दौरान बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति भाग निकला. जिसकी तलाश जारी है. साथ ही घटना के नामजद एक अन्य आरोपी मेराज को भी पुलिस की दूसरी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस घटना में शामिल बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

