'3 दिन में 3 रेप, मेरी बेटी सपना लेकर...', अब सेकंड ईयर की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप पर बोले RG Kar रेप पीड़िता के पिता

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हुआ. यह घटना शुक्रवार रात दक्षिणापुर में हुई, जब छात्रा दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली थी. पुलिस ने जांच शुरू की है, और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़िता से मिलने दक्षिणापुर जा रही है. इस घटना पर RG KAR रेप पीड़िता के पिता ने कहा कि 3 दिन में 3 रेप हो चुके हैं. ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं. मेरी बेटी की डेड बॉडी के लिए मुझे खुद FIR लिखवाना पड़ा. पुलिस ने हमारी नहीं सुनी. उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने कुछ नहीं किया. मेरी बेटी सपना लेकर डॉक्टर बनने आई थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, सब जानते हैं. पीड़िता के पिता ने कहा कि समाज अच्छे नजरिया से रेप विक्टिम को नहीं देखेगा. सपना चूर चूर हो रहा है, प्रशासन कुछ नहीं करता है. चुनाव आने पर इस सरकार को हटाना चाहिए.

कब और कैसे हुई वारदात?

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दक्षिणापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ शुक्रवार रात कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की घटना हुई. ओडिशा के जालेश्वर की रहने वाली यह छात्रा अपने दोस्त के साथ रात 8-8:30 बजे डिनर के लिए कॉलेज कैंपस से बाहर गई थी. पुलिस के अनुसार, तीन अज्ञात लोगों ने छात्रा का फोन छीना और उसे पास के जंगल में ले जाकर बलात्कार किया.

आरोपियों ने दी धमकी

छात्रा के परिवार ने शनिवार सुबह पुलिस में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया, तो अंजाम बुरा होगा. साथ ही, उन्होंने उसका फोन वापस करने के लिए पैसे भी मांगे. पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने पहुंचेगी.

परिवार ने बताया दर्द

छात्रा के माता-पिता सुबह दक्षिणापुर पहुंचे. उनकी मां ने बताया कि उनकी बेटी के साथ रात 10 बजे यह भयावह घटना हुई. पिता ने कहा कि कॉलेज की शैक्षणिक प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने अपनी बेटी को वहां पढ़ने भेजा था. पीड़िता का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या कहा?

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की एक टीम पीड़िता और उसके परिवार से मिलने दक्षिणापुर जा रही है. एनसीडब्ल्यू की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कहा कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस की निष्क्रियता चिंताजनक है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की मांग की. साथ ही, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कॉलेज से इस मामले में त्वरित रिपोर्ट मांगी है.

पुलिस ने पीड़िता के दोस्त से पूछताछ की है और आरोपियों की तलाश जारी है. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

