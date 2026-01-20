सहेली के साथ समलैंगिक रिश्ते, बीच में आया पति तो सुपारी देकर रास्ते से हटाया

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है, जहां एक महिला ने अपनी महिला साथी और सुपारी किलरों के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या करवा दी. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य सुपारी किलर सहित दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं.

पुलिस के अनुसार, मृतक 45 साल के राम सुमेर सिंह का शव 14 जनवरी को असोथर थाना क्षेत्र के टिकर गांव में एक अरहर के खेत से बरामद किया गया था. उसका गला रेतकर हत्या की गई थी. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने गहन छानबीन शुरू की, जिसके बाद चौंकाने वाला सच सामने आया.

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पता चला है कि मृतक की पत्नी 35 साल की रेनू देवी पिछले करीब 18 महीनों से 35 साल की मालती देवी उर्फ बुध्धी के साथ समलैंगिक रिश्ते में थी. राम सुमेर सिंह इस रिश्ते का विरोध करता था और दोनों महिलाओं को मिलने से रोकता था. इसी बात से नाराज होकर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची.

पुलिस के मुताबिक, मालती देवी ने अपने परिचित ई-रिक्शा चालक 45 साल के जितेंद्र गुप्ता उर्फ जिद्दीसे संपर्क किया और 60 हजार रुपये में हत्या की सुपारी दी. इसमें से 8 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए थे, जबकि बाकी रकम हत्या के बाद देने की बात तय हुई थी. घटना की रात 13 जनवरी को राम सुमेर सिंह को बहाने से उसके खेत में बुलाया गया. वहां पहले से मौजूद जितेंद्र गुप्ता और उसके साथी राजू सोनकर व राम प्रकाश उर्फ मड्डू ने रस्सी से उसका गला घोंटा और फिर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को खेत में ही फेंक दिया गया.

जांच के बाद पुलिस ने रेनू देवी, मालती देवी और राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से तीन मोबाइल फोन, खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी बरामद की गई है. हालांकि, हत्या में इस्तेमाल चाकू और मृतक का मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं हो सका है. फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.



