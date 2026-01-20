scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सहेली के साथ समलैंगिक रिश्ते, बीच में आया पति तो सुपारी देकर रास्ते से हटाया

फतेहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला हत्याकांड सामने आया है. पति की आपत्ति से नाराज पत्नी ने अपनी महिला साथी और सुपारी किलर के साथ मिलकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार हैं. हत्या की साजिश मोबाइल फोन के जरिए रची गई थी.

Advertisement
X
पति की सुपारी देकर रास्ते से हटाया (Photo: representation image)
पति की सुपारी देकर रास्ते से हटाया (Photo: representation image)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है, जहां एक महिला ने अपनी महिला साथी और सुपारी किलरों के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या करवा दी. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य सुपारी किलर सहित दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं.

पुलिस के अनुसार, मृतक 45 साल के राम सुमेर सिंह का शव 14 जनवरी को असोथर थाना क्षेत्र के टिकर गांव में एक अरहर के खेत से बरामद किया गया था. उसका गला रेतकर हत्या की गई थी. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने गहन छानबीन शुरू की, जिसके बाद चौंकाने वाला सच सामने आया.

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पता चला है कि मृतक की पत्नी 35 साल की  रेनू देवी पिछले करीब 18 महीनों से 35 साल की मालती देवी उर्फ बुध्धी के साथ समलैंगिक रिश्ते में थी. राम सुमेर सिंह इस रिश्ते का विरोध करता था और दोनों महिलाओं को मिलने से रोकता था. इसी बात से नाराज होकर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची.

सम्बंधित ख़बरें

murder suspects arrested by Fatehpur police (Photo - ITG)
तीन शादियां कर चुकी महिला के प्यार में पागल हुई लेस्बियन पत्नी, करवा दी पति की हत्या
car accident
'कहा था गाड़ी धीरे चलाना...' घर की 7 महिलाओं की मौत पर फफक पड़े परिजन
एक ही घर की सात महिलाओं की मौत से सभी की आंखें नम हो गई (Photo:ITG)
सास, 5 बहुएं और बेटी की चली गई जान... अंतिम संस्कार से लौटते समय उजड़ गया पूरा परिवार
फैक्ट्री की दीवार गिरने से मजदूर की मौत. (Photo: Representational )
फतेहपुर में गिरी फैक्ट्री की दीवार, दबने से एक मजदूर की मौत... 5 घायल
Arrest
फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का आरोप, चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान पादरी और उसका बेटा गिरफ्तार
Advertisement

पुलिस के मुताबिक, मालती देवी ने अपने परिचित ई-रिक्शा चालक 45 साल के जितेंद्र गुप्ता उर्फ जिद्दीसे संपर्क किया और 60 हजार रुपये में हत्या की सुपारी दी. इसमें से 8 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए थे, जबकि बाकी रकम हत्या के बाद देने की बात तय हुई थी. घटना की रात 13 जनवरी को राम सुमेर सिंह को बहाने से उसके खेत में बुलाया गया. वहां पहले से मौजूद जितेंद्र गुप्ता और उसके साथी राजू सोनकर व राम प्रकाश उर्फ मड्डू ने रस्सी से उसका गला घोंटा और फिर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को खेत में ही फेंक दिया गया.

जांच के बाद पुलिस ने रेनू देवी, मालती देवी और राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से तीन मोबाइल फोन, खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी बरामद की गई है. हालांकि, हत्या में इस्तेमाल चाकू और मृतक का मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं हो सका है. फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement