बेटी के घर सुलह कराने पहुंची सास की हत्या, दामाद ने पत्थरों से कुचलकर उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पारिवारिक विवाद सुलझाने आई एक महिला की उसके दामाद ने पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी. घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा मोहल्ले की है. गंभीर रूप से घायल महिला को जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

मृतक महिला की बेटी.(Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटी के घर विवाद सुलझाने पहुंची एक महिला की उसके ही दामाद ने पत्थरों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी. यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा करीमनगर मोहल्ले की है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी दामाद के खिलाफ शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. मृतका की पहचान मुन्नी देवी के रूप में हुई है, जो अपनी बेटी रश्मि के पारिवारिक विवाद को सुलझाने उसके ससुराल आई थीं.

सम्बंधित ख़बरें

पारिवारिक झगड़े के बीच हिंसक वारदात

बताया जा रहा है कि आजादपुरा करीमनगर मोहल्ले में रहने वाले शोभरन सिंह और उसकी पत्नी रश्मि के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. इसी विवाद की जानकारी मिलने पर रश्मि की मां मुन्नी देवी अपनी बेटी के घर पहुंची थीं, ताकि दोनों के बीच सुलह कराई जा सके.

घर में बातचीत के दौरान विवाद और बढ़ गया. आरोप है कि इसी दौरान शोभरन सिंह ने अपनी सास मुन्नी देवी पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. लहूलुहान हालत में परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे.

इलाज के दौरान मौत, पुलिस जांच में जुटी

जिला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मुन्नी देवी को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि वादी नीरज राजपूत, निवासी ग्राम देवनान थाना कोतवाली, ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि उनकी बहन रश्मि के पति शराब के नशे में झगड़ा कर रहे थे. सूचना मिलने पर वह अपनी मां मुन्नी देवी के साथ बहन के घर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया.

छत से फेंके गए पत्थर से गई जान

शिकायत के अनुसार, समझाने के बाद जब नीरज और उनकी मां घर से लौट रहे थे, तभी आरोपी ने छत से पत्थर फेंका, जो मुन्नी देवी को लगा. गंभीर चोट लगने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

