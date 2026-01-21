scorecardresearch
 
स्कूटी सवार पर कूदे बंदर, किया बुरा हाल, लखीमपुर में झुंड में मचा रहे उत्पात, VIDEO

लखीमपुर खीरी में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. सदर कोतवाली क्षेत्र की काशीनगर कॉलोनी में स्कूटी सवार युवक पर बंदर के अचानक हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है. घटना के बाद कॉलोनी के लोग दहशत में हैं और घर से निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है.

स्कूटी सवार पर कूदे बंदर, किया बुरा हाल (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों बंदरों का आतंक लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है. सदर कोतवाली क्षेत्र की पॉश कॉलोनी काशीनगर में बंदरों के बेवजह हमले से लोग दहशत में हैं. ताजा मामला उस समय सामने आया, जब एक स्कूटी सवार युवक पर बंदर ने अचानक हमला कर दिया. पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक की पहचान अंकित वर्मा के रूप में हुई है, जो पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारी हैं. बताया जा रहा है कि अंकित वर्मा अपनी स्कूटी से घर के पास पहुंचे ही थे. उसी दौरान पास में खड़ी एक कार के ऊपर कुछ बंदर उछल-कूद कर रहे थे. जैसे ही उन्होंने स्कूटी खड़ी करने की कोशिश की, तभी पीछे से एक बंदर ने अचानक उन पर हमला कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बंदर अचानक स्कूटी सवार युवक की ओर झपटता है, जिससे वह घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है. गनीमत रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह घटना कॉलोनीवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है. खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए अधिक मुसीबत है. फिलहाल, बंदर के हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है.

---- समाप्त ----
