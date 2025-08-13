scorecardresearch
 

खाटूश्यामजी से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप को कंटेनर ने मारी टक्कर, 11 की मौत, 8 घायल

राजस्थान के दौसा में खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप को तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी. हादसे में 11 लोगों की मौके पर मौत और 8 गंभीर घायल हुए. सभी मृतक और घायल उत्तर प्रदेश के एटा जिले के असरौली गांव के लोधी समुदाय से हैं। गांव में मातम पसरा है.

राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा (Photo: Representational)
राजस्थान के दौसा जिले में बासड़ी बाईपास पुलिया के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

सभी मृतक और घायल उत्तर प्रदेश के एटा जिले के असरौली गांव के रहने वाले हैं और लोधी जाति से ताल्लुक रखते हैं. हादसे के बाद गांव में मातम छा गया है. हर घर से चीख-पुकार की आवाजें आ रही हैं और चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं.

बासड़ी बाईपास पुलिया दर्दनाक सड़क हादसा

जानकारी के मुताबिक असरौली गांव से दो गाड़ियों में करीब 45 से 46 लोग खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए गए थे. सभी ने मिलकर भंडारा कराया था. वापसी के दौरान यह हादसा हो गया. मृतकों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं.

सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थिति ज्ञान सिंह के परिवार की है, जिनके 4 सदस्य, जिनमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं, इस हादसे में चल बसे. फिरोजाबाद के 2 बच्चों की भी जान चली गई.

11 लोगों की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल 

घटना की सूचना मिलते ही एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और SSP मौके पर पहुंचे. जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन और पुलिस परिजनों के साथ है.
 

