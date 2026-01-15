'मैं यहां हूं, मुझे बाहर निकालो...', सपने में मिली पुकार और खेत में मिल गए भगवान; उन्नाव में आस्था का सैलाब

Uttar Pradesh News: उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित बिचपरी गांव में एक खेत में पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई के दौरान अष्टधातु जैसी दिखने वाली खाटू श्याम की मूर्ति प्राप्त हुई है. गांव के निवासी अमर पाल को पिछले 25 दिनों से लगातार सपने आ रहे थे कि भगवान की प्रतिमा जमीन के अंदर दबी हुई है और उसे बाहर निकालकर स्थापित किया जाए. इन सपनों और मन में उठ रहे ख्यालों से प्रेरित होकर अमर पाल ने सुबह करीब 9 बजे चिन्हित स्थान पर खुदाई शुरू की. इस दौरान पीले रंग की प्राचीन प्रतिमा निकलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पूजा-अर्चना शुरू कर दी.

सपने में आता था बुलावा, युवक ने बताई पूरी कहानी

मूर्ति निकालने वाले युवक अमर पाल ने बताया कि वह पिछले 25 दिनों से सो नहीं पा रहा था. उसे सोते-जागते बार-बार यही ख्याल आता था कि भगवान उसे अपनी जगह बता रहे हैं.

अमर पाल के अनुसार, सपने में उसे बार-बार कहा जा रहा था कि "मैं यहाँ हूँ, मुझे निकालो". आखिरकार आज उसने हिम्मत जुटाकर खुदाई की, तो सच में वहां मूर्ति दबी मिली. ग्रामीणों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसके बाद लोग वहां चादर बिछाकर चढ़ावा चढ़ाने लगे हैं.

प्रशासन और पुरातत्व विभाग की टीम करेगी जांच

जैसे ही मूर्ति निकलने की सूचना क्षेत्र में फैली, वहां सैकड़ों लोगों का तांता लग गया. सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए तहसील प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने वर्तमान में इस पूरे मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को दे दी है. प्रशासन अब इस बात की गहराई से जांच कर रहा है कि यह मूर्ति कितनी पुरानी है और इसके जमीन के नीचे दबे होने की सच्चाई क्या है. तब तक इलाके में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.

आस्था का उमड़ा सैलाब, शुरू हुई पूजा-अर्चना

खुदाई में निकली खाटू श्याम की मूर्ति को ग्रामीणों ने ईंटों के ऊपर चादर बिछाकर सम्मानपूर्वक रख दिया है. स्थानीय लोग इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक मान रहे हैं. मौके पर भजन-कीर्तन और आरती का दौर शुरू हो गया है, जिसमें आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हो रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है ताकि विशेषज्ञ मूर्ति की धातु और उसके ऐतिहासिक महत्व का सटीक आकलन कर सकें.

