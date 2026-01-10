केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ी गाय से टकराई, बाल-बाल बचे डिप्टी सीएम

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का शनिवार को बरेली दौरा था. बरेली से लखनऊ वापसी के दौरान एक ढाबे के सामने एक गाय अचानक से केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी के सामने आ गई और गाय से टकराकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी में हल्का डेंट आ गया, वहीं गाय को हल्की चोट आई. ड्राइवर के ब्रेक लेने पर बड़ी दुर्घटना टल गई. हादसे के बाद केशव प्रसाद मौर्या ने पीछे चल रही काफिले की दूसरी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट तक का सफर तय किया और उसके बाद वह लखनऊ रवाना हो गए. यह जानकारी उनके साथ गाड़ी में चल रहे पूर्व विधायक बोहरन लाल मौर्य ने दी. उन्होंने बताया कि कोई गंभीर बात नहीं हुई और गाय भी तुरंत उठकर चली गई और साथ ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित गाड़ी में बैठे किसी भी शख्स को चोट नहीं आई.

केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा

केशव प्रसाद मौर्य ने आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो साथ ही दिवंगत विधायक फरीदपुर श्याम बिहारी लाल के घर पर उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने गए थे. बरेली में एयरपोर्ट वापस जाते हुए रास्ते में एक ढाबे के करीब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफिला अचानक सामने आई एक गाय से टकरा गया, गाय उस गाड़ी से टकराई जिसमें खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए थे. गाय की टक्कर से गाड़ी का आगे के हिस्से का बंपर पिचक गया, गाड़ी के आगे के हिस्से में डेंट आ गया.

इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और उपमुख्यमंत्री का हाल-चाल लिया. गनीमत रही कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कोई चोट नहीं है. वह पूरी तरह सुरक्षित हैं, डिप्टी सीएम को तुरंत ही काफिले की दूसरी सुरक्षित गाड़ी में बैठाया गया उसके बाद वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए.

केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी के गाय से टकराने के बाद काफी देर तक ट्रैफिक को रोक दिया गया और जब तक केशव प्रसाद मौर्य सुरक्षित एयरपोर्ट नहीं पहुंच गए तब तक अफरा तफरी का माहौल रहा.

