प्रेम, रेप और जबरन अबॉर्शन... विधवा से हैवानियत करने वाले आरोपी पर FIR दर्ज

कौशांबी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है. एक विधवा महिला ने अपने ही गांव के युवक पर आरोप लगाया कि उसने उसे प्रेम जाल में फंसा कर कई बार रेप किया. महिला ने बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसे हैदराबाद ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया. जब महिला प्रेग्नेंट हो गई, तो युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन करवा दिया.

पीड़िता ने शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने मुकरते हुए किसी भी जवाब से इंकार कर दिया और धमकी दी कि शिकायत करने पर जान से मार देगा. परेशान महिला ने महेवा घाट थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ तहरीर दी. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कौशांबी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर महेवा घाट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी युवक ने विधवा महिला को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक अपने साथ हैदराबाद में रखा और कई बार दुष्कर्म किया. महिला प्रेग्नेंट होने के बाद आरोपी ने उसका अबॉर्शन करवा दिया और शादी से इंकार कर धमकियां दीं.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

एसपी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है. महिला की सुरक्षा और आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए थाने में अतिरिक्त कार्रवाई की जा रही है. जांच के बाद सभी तथ्य उजागर कर आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

