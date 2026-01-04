scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौशांबी: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगते ही युवक ने कर ली आत्महत्या, दोनों के बीच थे प्रेम संबंध

यूपी के कौशांबी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी युवक ने आत्महत्या कर ली. मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था. जानकारी मिलते ही युवक तनाव में आ गया और गांव के बाहर बगीचे में फांसी लगा ली.

Advertisement
X
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामला दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के शिवरतन का पूरा गांव की है. पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक और किशोरी के बीच प्रेम संबंध थे. आरोप है कि युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती भी हो गई थी. इस मामले को लेकर पीड़िता के परिजन शनिवार को थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें: कौशांबी: जिस लड़की से हुई सगाई, उसी का रिकॉर्ड कर लिया अश्लील वीडियो... फोन कर मंगेतर मांगने लगा 1 करोड़ रुपये, FIR दर्ज

सम्बंधित ख़बरें

कौशाम्बी में क्रिकेट मैच के दौरान बवाल. (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
कौशांबी: क्रिकेट मैच के दौरान बवाल, CO की अगुवाई वाली पुलिस लाइन की टीम ने युवक को पीटा
तालाब में 18 महीने के बच्चे का मिला शव
Dispute between bride and groom at wedding in Deoria (Representational Photo)
जिस लड़की से हुई सगाई, उसी का रिकॉर्ड कर लिया अश्लील वीडियो, फिर...
मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश (Photo ITG)
कौशांबी: दो बाइक पर पांच बदमाश, पुलिस ने रोका तो शुरू हो गई फायरिंग
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Akhilesh kumar/ITG)
गौ तस्कर सरताज का एनकाउंटर, पैर में गोली लगते ही धराया, बेजुबानों का बना रहा था शिकार

मुकदमा दर्ज होते ही तनाव में आया आरोपी

पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. जैसे ही रोहित को इस बात की जानकारी हुई कि उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हो गया है, वह मानसिक तनाव में आ गया. बताया जा रहा है कि शनिवार शाम वह घर से निकल गया था और देर रात तक वापस नहीं लौटा.

Advertisement

रोहित की मां ने करीब तीन घंटे तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद वह थक-हारकर घर लौट आईं. रविवार सुबह रोहित के पिता और छोटा भाई उसकी तलाश में गांव के बाहर स्थित एक बगीचे की ओर गए.

बगीचे में पेड़ से लटका मिला शव

बगीचे में पहुंचने पर परिजनों ने देखा कि रोहित का शव पेड़ से रस्सी के फंदे के सहारे लटका हुआ है. यह दृश्य देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में अफरा-तफरी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को अवगत कराया गया.

कौशांबी

सूचना पर क्षेत्राधिकारी (सीओ) जेपी पांडे और पश्चिम शरीरा थाना प्रभारी हरीश तिवारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस का बयान, जांच जारी

कौशांबी के सीओ जेपी पांडे ने बताया कि पश्चिम शरीरा थाने में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें गांव के ही युवक द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मुख्य आरोपी रोहित ने गांव के बाहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement