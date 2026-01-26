UP: इलाज के नाम पर युवती को दी नशीली दवा, फिर डॉक्टर ने खींची अश्लील तस्वीरें 

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज के दौरान नशीली दवा खिलाकर उसकी अश्लील फोटो खींचने और बाद में ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि डॉक्टर उस पर मिलने का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर फोटो को रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था.

मामला पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. पीड़िता के अनुसार उसे बीपी की समस्या थी. वह अपने घर के सामने स्थित भारत क्लीनिक में इलाज कराने गई थी. क्लीनिक में मौजूद डॉक्टर करन पटेल ने इलाज के दौरान उसे नशीली दवा दे दी. युवती के बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने इस हालत का फायदा उठाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बना लीं.

अश्लील फोटो खींचने के बाद ब्लैकमेल

आरोप है कि बाद में डॉक्टर उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा. वह फोन पर बात करने और मिलने का दबाव बनाता था. डॉक्टर ने धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह तस्वीरों की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. पीड़िता का यह भी कहना है कि डॉक्टर ने किसी को बताने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता ने बताया कि दो दिन पहले आरोपी डॉक्टर ने गांव के एक छोटे बच्चे के हाथ से वही नशीली दवा भिजवाई और कहा कि सभी को खिला देना, जब सब सो जाएंगे तो वह वहां आ जाएगा. किसी तरह हिम्मत जुटाकर युवती ने यह पूरी बात अपने परिजनों को बताई. जब उसका भाई मौके पर पहुंचा तो आरोपी गाली गलौज और धमकी देते हुए वहां से भाग गया.

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज

पीड़िता की शिकायत पर पिपरी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर करन पटेल के खिलाफ BNS की धारा 77, 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

