scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: इलाज के नाम पर युवती को दी नशीली दवा, फिर डॉक्टर ने खींची अश्लील तस्वीरें 

कौशाम्बी में एक युवती ने डॉक्टर पर इलाज के दौरान नशीली दवा देकर अश्लील फोटो खींचने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. आरोपी की तलाश जारी है.

Advertisement
X
युवती की खींची अश्लील तस्वीरें (Photo: Representational)
युवती की खींची अश्लील तस्वीरें (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज के दौरान नशीली दवा खिलाकर उसकी अश्लील फोटो खींचने और बाद में ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि डॉक्टर उस पर मिलने का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर फोटो को रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था.

मामला पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. पीड़िता के अनुसार उसे बीपी की समस्या थी. वह अपने घर के सामने स्थित भारत क्लीनिक में इलाज कराने गई थी. क्लीनिक में मौजूद डॉक्टर करन पटेल ने इलाज के दौरान उसे नशीली दवा दे दी. युवती के बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने इस हालत का फायदा उठाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बना लीं.

अश्लील फोटो खींचने के बाद ब्लैकमेल

सम्बंधित ख़बरें

police
महिला कॉन्स्टेबल को कॉल कर अभद्र बातचीत, भेजे अश्लील फोटो, हरकत में आई पुलिस
Brad Sherman watching ipad
फ्लाइट में अश्लील फोटो देखते पकड़े गए नेता जी! वायरल तस्वीर पर हो रहा विवाद
ब्लैकमेलिंग बनी हत्या की जड़ (ITG)
अश्लील फोटो, ब्लैकमेलिंग और नाराज फूफा... भतीजे की हत्या कर शव जलाने वाला रिश्तेदार गिरफ्तार
सांकेतिक तस्वीर
उज्जैन में लव जिहाद! हिंदू लड़कियों के अश्लील फोटो-वीडियो वायरल किए, हिरासत में 7 आरोपी
Anaya Bangar revelation on Rise and Fall Show
क्रिकेटर्स ने भेजे अश्लील फोटो, सुसाइड करना चाहती थीं अनाया, किए बड़े खुलासे

आरोप है कि बाद में डॉक्टर उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा. वह फोन पर बात करने और मिलने का दबाव बनाता था. डॉक्टर ने धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह तस्वीरों की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. पीड़िता का यह भी कहना है कि डॉक्टर ने किसी को बताने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

Advertisement

पीड़िता ने बताया कि दो दिन पहले आरोपी डॉक्टर ने गांव के एक छोटे बच्चे के हाथ से वही नशीली दवा भिजवाई और कहा कि सभी को खिला देना, जब सब सो जाएंगे तो वह वहां आ जाएगा. किसी तरह हिम्मत जुटाकर युवती ने यह पूरी बात अपने परिजनों को बताई. जब उसका भाई मौके पर पहुंचा तो आरोपी गाली गलौज और धमकी देते हुए वहां से भाग गया.

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज

पीड़िता की शिकायत पर पिपरी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर करन पटेल के खिलाफ BNS की धारा 77, 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement