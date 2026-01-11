scorecardresearch
 
परिजनों को सौंपा गया कश्मीरी शख्स, अयोध्या के राम मंदिर में की थी नमाज पढ़ने की कोशिश

अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिए गए कश्मीर निवासी अहमद शेख को मानसिक बीमारी के मेडिकल प्रमाण मिलने पर उसके परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने अन्य कश्मीरी युवकों से भी पूछताछ की लेकिन कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला. सुरक्षा एजेंसियां अब भी सतर्क हैं.

शनिवार को हिरासत में लिया गया था शख्स. (Photo: ITG)
अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने पर हिरासत में लिए गए कश्मीर के एक शख्स को पुलिस ने रविवार को उसके परिजनों को सौंप दिया. यह कदम तब उठाया गया जब परिवार ने शख्स के मानसिक रूप से बीमार होने के मेडिकल रिकॉर्ड पेश किए.

शनिवार को हिरासत में लिया गया था शख्स 
जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले अहमद शेख को शनिवार को सुरक्षा बलों ने तब हिरासत में लिया था, जब वह मंदिर परिसर के भीतर नमाज पढ़ने की तैयारी करता हुआ देखा गया.

परिजनों ने दिखाई मेडिकल रिपोर्ट
सिटी के पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि अहमद शेख के परिवार वाले शनिवार शाम अयोध्या पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है. परिवार ने इसके समर्थन में मेडिकल दस्तावेज भी सौंपे, जिसके बाद शख्स को उन्हें सौंप दिया गया.

कश्मीरी युवकों से भी हुई पूछताछ
इस मामले की जांच के तहत अयोध्या में शॉल बेच रहे कुछ कश्मीरी युवकों से भी पूछताछ की गई. पुलिस के मुताबिक उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला. उनके पते की पुष्टि की गई और बाद में उन्हें उनका सामान लौटाकर छोड़ दिया गया.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, हालांकि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

