scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लड़की मना करती रही, चाची के कहने पर खोला गया ताला जड़ा बक्सा, अंदर से निकला प्रेमी!

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने प्रेमी को घर के बड़े बक्से में छिपा दिया. शक होने पर पुलिस ने बक्से का ताला तोड़ा तो अंदर से युवक निकला. पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस प्रेमी-प्रेमिका को चौकी ले गई और पूछताछ शुरू की गई.

Advertisement
X
प्रेमिका ने प्रेमी को बक्से में छुपाया (Photo: Screengrab)
प्रेमिका ने प्रेमी को बक्से में छुपाया (Photo: Screengrab)

कानपुर में शुक्रवार को एक अनोखा मामला सामने आया, जिसने पुलिस से लेकर मोहल्ले वालों तक को हैरान कर दिया. चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवार इलाके की एक बस्ती में प्रेमी को छिपाने के लिए युवती ने उसे घर के बड़े बक्से में बंद कर दिया.

बताया गया कि इलाके में कई दिनों से किसी के पत्थर फेंकने की शिकायत आ रही थी. दोपहर के समय लोगों ने शक के आधार पर एक घर के बाहर कुंडी लगा दी और आरोप लगाया कि दीपू नाम का युवक अंदर छिपा है और वहीं से पत्थर फेंक रहा है. घर में मौजूद युवती ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि घर में कोई लड़का नहीं आया है.

प्रेमिका ने प्रेमी को बक्से में छुपाया 

सम्बंधित ख़बरें

couple image
प्रेमी के साथ मिलकर पति को बिरयानी खिलाकर मार डाला, दोनों ने रातभर देखी अश्लील फिल्म
प्रेमी और प्रेमिका को पीटा गया (प्रतीकात्मक फोटो)
प्रेमी और प्रेमिका का किडनैप, फिर कपड़े उतरवाकर पीटा, वीडियो बनाकर किया वायरल
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
शादीशुदा प्रेमी और प्रेमिका ने की आत्महत्या... 4 साल से था प्रेम-प्रसंग
महराजगंज: कपल ने खाया जहर
UP: प्रेमी और प्रेमिका ने एक साथ खाया जहर, लड़की की मौत, लड़के की हालत नाजुक
प्रेम विवाह को लेकर दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट
प्रेमी-प्रेमिका ने की भागकर शादी, थाने के सामने दोनों के परिजनों में मारपीट

युवती की चाची ने दावा किया कि उसने युवक को घर में घुसते देखा है. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन कोई युवक नहीं मिला. तभी चाची और चचेरे भाई ने घर में रखे बड़े बक्से की ओर इशारा किया.

युवती ने कहा कि बक्से में दो ताले लगे हैं और चाबी नहीं मिल रही है. दबाव बढ़ने पर पुलिस ने हथौड़ी से एक ताला तोड़ा. पहला ताला टूटते ही युवती चाबी लेकर आई और दूसरे ताले को खोल दिया. जैसे ही बक्सा खोला गया और ऊपर रखी रजाई हटाई गई, अंदर से एक युवक निकला.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

युवक की पहचान पड़ोस में रहने वाले दीपू के रूप में हुई, जिसका युवती से प्रेम संबंध बताया जा रहा है. पुलिस दोनों को चौकी ले गई. एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि दोनों बालिग हैं और अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की पूछताछ जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement