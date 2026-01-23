लड़की मना करती रही, चाची के कहने पर खोला गया ताला जड़ा बक्सा, अंदर से निकला प्रेमी!

कानपुर में शुक्रवार को एक अनोखा मामला सामने आया, जिसने पुलिस से लेकर मोहल्ले वालों तक को हैरान कर दिया. चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवार इलाके की एक बस्ती में प्रेमी को छिपाने के लिए युवती ने उसे घर के बड़े बक्से में बंद कर दिया.

बताया गया कि इलाके में कई दिनों से किसी के पत्थर फेंकने की शिकायत आ रही थी. दोपहर के समय लोगों ने शक के आधार पर एक घर के बाहर कुंडी लगा दी और आरोप लगाया कि दीपू नाम का युवक अंदर छिपा है और वहीं से पत्थर फेंक रहा है. घर में मौजूद युवती ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि घर में कोई लड़का नहीं आया है.

प्रेमिका ने प्रेमी को बक्से में छुपाया

युवती की चाची ने दावा किया कि उसने युवक को घर में घुसते देखा है. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन कोई युवक नहीं मिला. तभी चाची और चचेरे भाई ने घर में रखे बड़े बक्से की ओर इशारा किया.

युवती ने कहा कि बक्से में दो ताले लगे हैं और चाबी नहीं मिल रही है. दबाव बढ़ने पर पुलिस ने हथौड़ी से एक ताला तोड़ा. पहला ताला टूटते ही युवती चाबी लेकर आई और दूसरे ताले को खोल दिया. जैसे ही बक्सा खोला गया और ऊपर रखी रजाई हटाई गई, अंदर से एक युवक निकला.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

युवक की पहचान पड़ोस में रहने वाले दीपू के रूप में हुई, जिसका युवती से प्रेम संबंध बताया जा रहा है. पुलिस दोनों को चौकी ले गई. एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि दोनों बालिग हैं और अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की पूछताछ जारी है.

