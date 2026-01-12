scorecardresearch
 
कानपुर में पत्नी और ढाई साल के बेटे को गला काटकर मारा...लाशों के पास बैठा रोता रहा, फिर...

कानपुर देहात में रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. घाटमपुर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी पत्नी और ढाई साल के बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी शवों के पास बैठकर रोता रहा, फिर ग्रामीणों को देख फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

पत्नी और मासूम बेटे को गला काटकर मारा, पास बैठा रोता रहा (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां नशे की हालत में एक शख्स ने अपनी पत्नी और ढाई साल के मासूम बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर जान ले ली. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कुछ समय तक दोनों शवों के पास बैठा रहा और रोता रहा. जैसे ही आसपास के लोग वहां पहुंचे, वह मौके से भाग निकला. सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची, जरूरी साक्ष्य जुटाए और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है.

शराब को लेकर रोज होता था विवाद 

घाटमपुर क्षेत्र के गोपालपुर गांव के मजरा सर्देपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ स्वामी ट्रक पर क्लीनर के रूप में काम करता था और शराब पीने का आदी था. उसकी शादी वर्ष 2021 में फतेहपुर जिले के गौरा चुरियारा निवासी रूबी से हुई थी. परिजनों का कहना है कि शराब को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे.

देर रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई. गुस्से में आकर सुरेंद्र ने धारदार हथियार से पत्नी और बेटे पर हमला कर उनकी हत्या कर दी.

लाशों के पास बैठा रहा, ग्रामीणों को देख भागा

हत्या के बाद आरोपी कुछ देर तक पत्नी और बेटे के शवों के पास बैठा रहा. जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो वह मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव, डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी और कानपुर ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों से पूछताछ की और मृतका के मायके पक्ष को सूचना दी. एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं.

