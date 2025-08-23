कानपुर में कॉलेज से लौट रही बीबीए छात्रा को आवारा कुत्तों ने घेरा, नोंच लिया चेहरा, 17 टांके लगाकर सिलना पड़ा गाल

कानपुर में कॉलेज से घर लौट रही बीबीए की एक छात्रा पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया. कुत्तों ने उसे सड़क पर गिरा दिया और उसके गाल का मांस बुरी तरह नोच लिया, जिससे उसका गाल दो हिस्सों में फट गया. साथ ही, उसकी नाक पर भी गंभीर चोट आई है. छात्रा की चीखें सुनकर आसपास के लोग डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया. घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके गाल और नाक पर 17 टांके लगाए गए. यह घटना श्याम नगर क्षेत्र में हुई.

कॉलेज से लौटते वक्त हुआ हमला

श्याम नगर की केडीए कॉलोनी के निवासी आशुतोष ने बताया कि उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप साहू का परिवार उनके साथ रहता है. उनकी 21 वर्षीय भतीजी वैष्णवी साहू, एलन हाउस रूमा कॉलेज में बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा है. 20 अगस्त को जब वह कॉलेज से वापस आ रही थी तब मोहल्ले के मधुवन पार्क के पास बंदर और आवारा कुत्ते आपस में लड़ रहे थे.

इसी दौरान तीन कुत्तों ने छात्रा पर हमला कर दिया और उसके चेहरे व शरीर को बुरी तरह नोच डाला. हमले में उसका दाहिना गाल गहरे जख्म से दो हिस्सों में फट गया. नाक के साथ शरीर पर भी कई जगह काटने के निशान हैं. छात्रा बचने की कोशिश में भागी लेकिन कुत्तों ने उसे फिर दबोच कर सड़क पर गिरा दिया.

छात्रा के चेहरे पर आए 17 टांके

छात्रा की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग डंडों के साथ दौड़े और किसी तरह कुत्तों को भगाया. तब तक छात्रा खून से लथपथ हो चुकी थी. परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत काशीराम अस्पताल ले गए, जहां उसके चेहरे पर करीब 17 टांके लगे. इस घटना के बाद इलाके के लोग खौफ में हैं और कइयों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है.

'ना कुछ खा पा रही और ना मुंह चला पा रही'



घरवालों का कहना है कि बच्ची ना तो कुछ खा पा रही है और ना ही मुंह चला पा रही है. किसी तरह से उसे स्ट्रॉ के जरिये लिक्विड पिलाया जा रहा है. सरकार को चाहिए कि इन कुत्तों का कुछ करे या तो पकड़ कर कहीं ले जाए या फिर शेल्टर होम में रखे. लेकिन सड़क से हटा दे ताकि और किसी की बहू-बेटी के साथ यह घटना ना होने पाए.

