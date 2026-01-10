UP: स्किल ट्रेनिंग के नाम पर धर्मांतरण का गंदा खेल, 6 हजार का लालच, बाइबिल का पाठ

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में धर्मांतरण से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा होने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में संचालित 'नवाकांती सोसाइटी' नामक संस्था पर आरोप है कि वह वर्षों से गरीब, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही थी. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू कर दी है.

तीन गिरफ्तार, SIT जांच में जुटी

पूरा मामला उस वक्त सामने आया, जब राम भरोसे नामक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी. राम भरोसे का कहना है कि वह करीब दस सालों तक इस संस्था से जुड़ा रहा और उसे पहले ही धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया था.

शिकायत में आरोप लगाया गया कि संस्था की ओर से पहले लोगों को सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, हेयर कटिंग, स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रशिक्षण के नाम पर जोड़ा जाता था. इसके बाद बैठकों के दौरान हैंडपंप, घरेलू उपकरण, रोजगार और आर्थिक सहायता का लालच दिया जाता था. कुछ लोगों को दूसरों को जोड़ने पर 6,000 प्रति महीने तक देने का प्रलोभन भी दिया गया.

स्किल ट्रेनिंग के नाम पर धर्म परिवर्तन ?

पीड़ित परिवारों का आरोप है कि धीरे-धीरे इन बैठकों का स्वरूप बदल गया. सामान्य बातचीत के बाद बाइबल पाठ, प्रार्थना और धार्मिक शपथ कराई जाने लगी. कुछ बैठकों में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की बात भी सामने आई है, जिससे पूरे नेटवर्क को लेकर संदेह और गहरा गया.

पीड़ितों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार किया, तो उन्हें धमकियां दी गईं और पैसे वापस करने का दबाव बनाया गया. दबाव और डर के माहौल से परेशान होकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की.

पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डेनियल शरद सिंह, हरिओम त्यागी और सावित्री शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी स्किल डेवलपमेंट सेंटर और विभिन्न क्लबों के जरिए लोगों को जोड़ते थे और धीरे-धीरे उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर ले जाया जाता था.

इस मामले में एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है. एसआईटी गठित कर बैंक खातों, दस्तावेजों, साहित्य और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है.



