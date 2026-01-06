scorecardresearch
 
लोडर चालक को भारी पड़ा बुलेट का शौक, नहीं जुटा पाया बाइक खरीदने के पैसे तो चुरा ही ली

कानपुर में बुलेट बाइक चलाने के शौक ने एक लोडर चालक को चोर बना दिया. पैसे न होने पर युवक ने सड़क किनारे खड़ी बुलेट चोरी कर ली और दोस्त के साथ पैदल ही घसीटकर ले जाने लगा. पुलिस चेकिंग देखकर आरोपी बाइक छोड़कर भागा, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

लोडर चालक नहीं जुटा सका बाइक खरीदने के पैसे तो चुरा ली (Photo: itg)
ख्याली शौक भी आदमी से क्या-क्या करा देता है. अब उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक लोडर चालक प्रशांत तिवारी को देखें . लोडर चलाते-चलाते उसे बुलेट चलाने का शौक हो गया. जब भी वह किसी को बुलेट चलाते देखता था तो उसे भी इच्छा होती थी. उसने पहले अपने लोडर की कमाई से पैसा इकट्ठा करके बुलेट लेने की कोशिश की, लेकिन जब पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो उसने बुलेट चोरी ही कर ली. दरअसल, वह एक जगह सामान छोड़ने गया तो देखा रोड पर एक बुलेट सन्नाटे में खड़ी है. बस उसने तुरंत प्लान बना लिया. उसने अपना लोडर ले जाकर घर में खड़ा किया. अपने दोस्त को साथ लिया और बुलेट चुराने पहुंच गया. 

यहां उसने झटके से बुलेट का लॉक तोड़ा और उसको स्टार्ट करने लगा. दुर्भाग्य देखिए कि उससे बुलेट स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बुलेट चलाने का शौक सिर पर चढ़ा था इसलिए दोस्त के साथ पैदल ही बुलेट को खींचकर घर ले जाने लगा.

1 किलोमीटर में उसको घसीट भी लाया लेकिन तभी चौराहे पर चेकिंग लगी थी. वहां पुलिस ड्यूटी तैनात थी पुलिस वालों ने दोनों को देखा भी लेकिन वह उसे कुछ पूछते हैं इससे पहले ही प्रशांत को अपने पकड़े जाने का डर ऐसा सताया की वह बुलेट को वहीं छोड़कर अपने दोस्त के साथ भागने लगा. लेकिन पुलिस ने उसे दबोचा तो सारी पोल खुल गई.दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है.

