Kanpur Blast Update: मिश्री बाजार के अवैध पटाखा मार्केट का सरगना गिरफ्तार, 6 अन्य हिरासत में लिए गए, छापेमारी जारी

कानपुर के मेस्टन रोड पर स्कूटी में धमाके के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है. पुलिस ने मिश्री बाजार के अवैध पटाखा मार्केट के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 6 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस ब्लास्ट में दर्जन भर लोग झुलस गए. थाने से 500 मीटर की दूरी पर अवैध मार्केट चलने के मामले में स्थानीय पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

कानपुर ब्लास्ट के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी (Photo: PTI1)
कानपुर ब्लास्ट के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी (Photo: PTI1)

कानपुर में मेस्टन रोड पर सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में धमाका होने के बाद पुलिस-प्रशासन एक्शन मोड में है. पुलिस ने मिश्री बाजार के अवैध पटाखा मार्केट के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है. इसी बाजार में अवैध पटाखों के कारोबार से जुड़े 6 अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं. इन सभी से पूछताछ की जा रही है. 

सूत्रों के मुताबिक, खिलौने की मार्केट में चल रहे अवैध पटाखा बाजार लगने के मामले में पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरेगी. स्थानीय थाने के कई पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट मांगी गई है. क्योंकि, थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर लगे खिलौने मार्केट में पटाखा बाजार अवैध तरीके से चल रहा था. जिसके चलते बुधवार शाम हुए ब्लास्ट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए. जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है.  

मामले में कानपुर के जॉइंट कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) अशुतोष कुमार ने बताया कि मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार इलाके में शाम करीब 7:15 बजे सड़क किनारे खड़ी दो स्कूटियों में धमाका हुआ. इस घटना में एक महिला सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और वे अब खतरे से बाहर हैं. 

कानपुर में स्कूटी ब्लास्ट के बाद लोगों में दहशत फैल गई (Photo: PTI)
कानपुर: बगल में मस्जिद और थाना, भीड़ भरा बाजार... तभी हुआ जोरदार धमाका, दीवारों में हो गया छेद 
woman asking for help
बाजार में हाथ फैलाए मदद मांगती कानपुर ब्लास्ट में जली महिला का भयानक वीडियो 
कानपुर में बम की वजह से नहीं हुआ ब्लास्ट
कानपुर ब्लास्ट: हिरासत में 6 आरोपी, पुलिस कमिश्नर बोले- अवैध पटाखों की स्टॉकिंग से हुआ धमाका 
एक क्लिक में पढ़ें 09 अक्टूबर, गुरुवार की अहम खबरें 
कानपुर: पटाखे बिकने वाले इलाके में धमाका, सुनिए क्या बोले कमिश्नर?  

पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की है. स्कूटियों की पहचान हो गई है और उनके सवारों से भी पूछताछ की जाएगी.  पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा है या कोई साजिश. 

यह भी पढ़ें: Kanpur Blast: तहस-नहस हुई खिलौने की दुकान, दर्द से चीखते लोग... कानपुर स्कूटी ब्लास्ट के बाद ऐसा था मंजर

गौरतलब है कि मेस्टन रोड पर खड़ी दो स्कूटियों में हुआ धमाका इतना भीषण था कि उसकी आवाज़ डेढ़ किलोमीटर दूर तक सुनी गई और एक खिलौने की दुकान पूरी तरह तहस-नहस हो गई. इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि दो को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने बताया है कि विस्फोट के वास्तविक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है. 

