Kanpur Blast: तहस-नहस हुई खिलौने की दुकान, दर्द से चीखते लोग... कानपुर स्कूटी ब्लास्ट के बाद ऐसा था मंजर

उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेस्टन रोड पर बुधवार शाम सड़क किनारे खड़ी दो स्कूटी में धमाका हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि दुकान के भीतर रखे सामान बाहर आकर गिर गए. एक दुकान में खिलौने रखे थे, जो धमाके के बाद सड़क पर बिखरे हुए हालत में मिले. खिलौने की पूरी दुकान ब्लास्ट से तहस-नहस हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज एक से डेढ़ किलोमीटर दूर तक सुने गए. इस धमाके में आठ लोग घायल हुए, जिनमें से दो को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि छह गंभीर रूप से झुलस गए और उनका इलाज जारी है. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने बताया कि विस्फोट के वास्तविक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

​

धमाके के असर से पास स्थित मरकज मस्जिद की दीवारों में दरारें आ गईं. पुलिस का कहना है कि विस्फोट सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में हुआ. ब्लास्ट के बाद लोग डर गए और घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गए.

स्कूटी के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त

सीपी कानपुर रघुबीर लाल ने कहा कि दोनों स्कूटी के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं. प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि विस्फोट पटाखों के कारण हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी प्रकार का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ होता तो स्कूटी का आगे का हिस्सा पूरी तरह उड़ जाता और आसपास की दीवारें भी क्षतिग्रस्त होतीं.

​

यूपी एटीएस, BDS और FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है और विस्फोट के प्रकार का पता लगाने में लगी हुई है. अधिकारियों ने बताया कि जांच के पूरा होने के बाद ही विस्फोट के असली कारण का खुलासा होगा. सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

Advertisement

​

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने बताया कि शाम करीब 7:15 बजे दो स्कूटी में धमाका हुआ. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है और विस्फोट के कारणों की गहन जांच की जा रही है. स्कूटी की पहचान कर ली गई है और उन्हें चलाने वालों से पूछताछ की जाएगी. आशुतोष कुमार ने स्पष्ट किया कि यह हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही होगा.

---- समाप्त ----