scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर ब्लास्ट: पुलिस कमिश्नर बोले- अवैध पटाखों की स्टॉकिंग से हुआ धमाका, हिरासत में 6 लोग

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच में यह सामने आया है कि धमाका अवैध पटाखों की स्टॉकिंग के कारण हुआ है. अब पुलिस कल से इलाके में अवैध पटाखों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाएगी.

Advertisement
X
कानपुर में बम की वजह से नहीं हुआ ब्लास्ट (Photo: Screengrab)
कानपुर में बम की वजह से नहीं हुआ ब्लास्ट (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कानपुर के मेस्टन रोड पर बुधवार को सड़क किनारे खड़ी दो स्कूटी में अचानक धमाका हुआ, जिसमें आठ से अधिक लोग घायल हो गए. मामले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि अवैध रूप से रखे गए पटाखों के कारण धमाका हुआ है. इस मामले की जांच के बाद यह खुलासा हुआ है. 

घटना वाली जगह पर यूपी एटीएस और कानपुर पुलिस समन्वय से सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं. जांच में पता चला है कि धमाका अवैध पटाखों के कारण हुआ, न कि किसी बड़े बम के कारण. इस मामले में अब तक 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं, और ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए लाया जाएगा. 

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि सबसे पहले लोगों में अफवाह फैलाई गई थी कि बहुत लोग मर गए. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जब घायलों को अस्पताल ले गए, तो वहां लोगों ने एजिटेटेड होकर हंगामा किया, जिन्हें शांत किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी कि यह कोई बड़ा बम फेंका गया है. लेकिन अब जांच में यह पता चला है कि ये अवैध रूप से स्टॉक किए गए पटाखे ही थे, जिनकी वजह से धमाका हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

कानपुर में सड़क पर खड़ी स्कूटी में ब्लास्ट, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, देखें दस्तक 
Scooty blast in Kanpur, 8 injured, NIA investigation underway.
कानपुर धमाका: स्कूटी में ब्लास्ट, 8 घायल, NIA जांच में जुटी, साजिश का शक 
कानपुर में सड़क किनारे खड़ी 2 स्कूटियों में धमाका, 8 लोग घायल, जांच जारी 
Kanpur: Police personnel and forensic experts investigate the spot after an explosion in Mishri Bazar area (PTI Photo
'धमाके की आवाज बम जैसी थी, यहां पटाखे की दुकान नहीं...', कानपुर ब्लास्ट पर बोले चश्मदीद 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 09 अक्टूबर, गुरुवार की अहम खबरें 
Advertisement

किसी संरक्षण में हुई अवैध स्टॉकिंग...

कमिश्नर ने स्वीकार किया कि यह भी पता लग रहा है कि यह अवैध स्टॉकिंग किसी के संरक्षण में की गई थी. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसमें वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने अवैध पटाखे रखे थे और साथ ही वे पुलिस अधिकारी जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय से भी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस कमिश्नर को फोन आया था.

यह भी पढ़ें: लिफ्ट में फंसी इकलौते बेटे की गर्दन, सिर कटकर हुआ अलग... कानपुर में युवक की दर्दनाक मौत

सर्च ऑपरेशन और घायलों का अपडेट

अब यूपी एटीएस और कानपुर पुलिस के समन्वय से मौके पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में अभी तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और अधिक लोगों को पूछताछ के लिए लाया जाएगा. घायलों की बात करें तो चार गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है. दो लोग मामूली रूप से इंजर्ड थे, जिनको तुरंत छुट्टी हो गई थी, और दो जिला अस्पताल में उपचाराधीन हैं. पुलिस कल से अवैध पटाखों के खिलाफ सर्च अभियान चलाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement