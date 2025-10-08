scorecardresearch
 

लिफ्ट में फंसी इकलौते बेटे की गर्दन, सिर कटकर हुआ अलग... कानपुर में युवक की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक फ्रैक्ट्री में काम कर रहे युवक की गर्दन लिफ्ट में फंस गई. जिससे उसकी मौत हो गई.

पवन पासवान जिसकी लिफ्ट में गर्दन फंसने से हुई मौत. (Photo: Screengrab)
कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित हंसपुरम इलाके में रविवार शाम एक अंडर गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की गर्दन लिफ्ट में फंस गई. जिससे गर्दन कटकर अलग हो गई और युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारियों ने तत्काल फैक्ट्री मालिक और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची व करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला.

मृतक की पहचान बाबूपुरवा के बगाही भट्टा निवासी पवन पासवान के रूप में हुई, जो पिछले ढाई साल से हंसपुरम आवास विकास योजना-2 में स्थित आनंद अग्रवाल की अंडर गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था. जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 6 बजे पवन कपड़ों की गांठें लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर भेज रहा था. तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा झटके से बंद हो गया और उसकी गर्दन अंदर फंस गई. जबकि शरीर बाहर ही रह गया. इसके तुरंत बाद लिफ्ट ऊपर चल पड़ी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों ने की फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग

घटना की खबर मिलते ही परिजन फैक्ट्री पहुंचे और अपने बेटे का शव देखकर फफक पड़े. इकलौते बेटे की मौत से मां रानी और बहन स्वाती का रो-रोकर बुरा हाल था. परिजनों ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

एडीसीपी साउथ योगेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करा दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करके जांच की कराई जा रही है. मौत की वजह से लिफ्ट में सिर फंसने को बताया जा रहा है. 

